ERG cresce nel mercato delle rinnovabili in Francia. Acquisito un portafoglio eolico e solare da 73,2 MW

ERG, tramite la propria controllata ERG Eolienne France SAS, ha sottoscritto con QEnergy France SAS, primario operatore del settore delle energie rinnovabili in Francia, un accordo per l’acquisizione del 100% di CEPE Renouvellement Haut Cabardès SAS, società proprietaria di un portafoglio eolico e solare da 73,2 MW in Francia.

Il portafoglio di impianti oggetto dell’acquisizione è composto da due parchi fotovoltaici, entrati in esercizio tra giugno e settembre del 2022, per complessivi 20,4 MWp di capacità installata, un progetto solare in avanzata fase di costruzione da 28,8 MWp e un parco eolico da 24 MW in fase finale di commissioning a seguito di un intervento di totale ricostruzione a nuovo (repowering). La produzione complessiva stimata è di circa 125 GWh annui, equivalente a 64 kton di CO2 evitata.

I due impianti solari in operation e il parco eolico beneficiano di un regime tariffario con un CfD di 20 anni, mentre le produzioni del parco fotovoltaico che entrerà in esercizio nel secondo trimestre del 2024, sono legate ad un PPA della durata di 15 anni con una primaria controparte corporate.

ll valore dell’operazione in termini di enterprise value è di circa 86 milioni di euro, con un equity value pari a circa 17 milioni di euro. Il closing è previsto entro gennaio 2024.

Paolo Merli, nella foto, Amministratore Delegato di ERG ha commentato: “Con questa operazione consolidiamo la nostra presenza in Francia, secondo mercato di ERG in Europa, dove raggiungiamo una capacità installata di 674 MW, di cui circa il 20% da tecnologia fotovoltaica. L’integrazione con il nostro attuale portafoglio impianti ci permetterà di implementare importanti sinergie operative”.