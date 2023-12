Bilancio Abruzzo approvato: cifre e progetti per il futuro

“Non sprecheremo nemmeno un minuto di queste ultime settimane di legislatura e, come abbiamo dimostrato con l’approvazione del bilancio regionale in tempi record, non ci spaventa lavorare per gli abruzzesi h24”. Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, nella foto, è soddisfatto dei lavori dell’Assemblea legislativa che questa mattina, alle 4.00, ha chiuso con voto favorevole su tutti i documenti finanziari la sessione di bilancio di fine anno. “Sono orgoglioso di essere stato tra gli artefici di questo lascito all’Abruzzo. Una garanzia di futuro che vale circa 14 miliardi di euro, con una Regione con conti più solidi che mai e la certezza di finanziamento per tre anni di tante iniziative di crescita, assicurando adeguate coperture per le realtà più sensibili, per importanti manifestazioni sportive e culturali”. “Tra le voci di maggiore rilievo – sottolinea Sospiri – voglio segnalare quelle dedicate alla mobilità: 686 milioni di euro per dare continuità, fino al 2033, al contratto di servizio con Trenitalia Spa; 30 milioni destinati al potenziamento del trasporto pubblico locale. E ancora circa 13 milioni di euro per aiutare gli agricoltori abruzzesi che nell’ultimo anno hanno subito danni alle coltivazioni per il maltempo e le conseguenti malattie delle piante. Ulteriori sostegni sono destinati alla protezione del territorio e alle infrastrutture; ricordo in particolare 18 milioni di euro per le frane, la manutenzione e il riassetto del territorio; 12 milioni di euro per gli interventi di Protezione Civile. Sulla cultura, gli eventi e la formazione, abbiamo garantito copertura alle borse di studio con uno stanziamento di 5milioni di euro e, inoltre, destiniamo un contributo per la organizzazione del G7 a Pescara (150mila euro); per la valorizzazione e promozione dei musei “Paparella Treccia” di Pescara, “Acerb”o di Loreto Aprutino e “Barbella” di Chieti (90 mila euro); per promuovere l’Aquila e L’Abruzzo in occasione del Giubileo 2025 (100mila euro). Infine, segnalo importanti misure a supporto della marineria pescarese, con un contributo di 300mila euro e 1milione e 300mila euro per sgravare della tassa Irap le organizzazioni e associazioni trasmigrate dei Runts (Registro Nazionale Terzo Settore). E poi decine di eventi sportivi e culturali sostenuti e il rifinanziamento della maggior parte delle leggi regionali di rilievo sociale e culturale gestite dal Consiglio regionale”. “Per questo risultato e per i tanti raggiunti in questi anni, ringrazio tutta l’Assemblea, i colleghi di maggioranza, gli uffici e ancora una volta le forze di opposizione che, come sempre, sono state ascoltate quando sono intervenute nel merito e su tematiche condivise”, conclude Sospiri.