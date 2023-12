Cerchiara di Calabria omaggia l’Ingegnere Nicola Barone: il 29 dicembre saranno consegnate le Chiavi della Città

Venerdì 29 dicembre 2023, la città di Cerchiara di Calabria si prepara a onorare una delle sue personalità più illustri, l’Ingegnere Nicola Barone (nella foto). Il Sindaco Antonio Carlomagno, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, consegnerà le chiavi della città in una cerimonia straordinaria presso il Complesso Monumentale del Convento di Sant’Antonio. Questo riconoscimento speciale è riservato a coloro che, con impegno e successo, hanno portato in alto il nome della loro città di origine. L’Ingegnere Nicola Barone, nativo di Cerchiara di Calabria, è stato scelto per ricevere l’importante onorificenza delle “Claves ad Urbem” in virtù del suo straordinario impegno etico-morale e professionale. Una figura di spicco nel settore delle telecomunicazioni, Barone ha contribuito in modo significativo al progresso tecnologico e alla valorizzazione culturale della sua comunità d’origine. Con una carriera di vertice nel campo delle telecomunicazioni, l’Ingegnere Barone è Presidente di TIM San Marino. La sua esperienza spazia dalla Net Economy alla Digital Economy 4.0, distinguendosi come uno degli ideatori del Piano Telematico nazionale. Barone ha ricevuto premi prestigiosi, tra cui il Premio Internazionale Bronzi di Riace e il riconoscimento come “Marconista del XXI secolo” dalla Fondazione Marconi. È anche Cavaliere di San Gregorio Magno.