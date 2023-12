Borgosesia, al via la cartolarizzazione Basket Loans Program

Borgosesia S.p.A. (nella foto, l’a. d. Davide Schiffer) – a capo dell’omonimo Gruppo attivo nel campo degli investimenti in special situation & opportunities – ha dato avvio, in linea con le previsioni del piano strategico 2024-2026, ad un nuovo programma di cartolarizzazione (il Basket Loans Program) – focalizzato sull’acquisto di crediti non performing e sulla sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito in genere emessi nell’ambito di special situation – con un obiettivo di raccolta fino ad un massimo di 100 milioni da conseguirsi mediante la costituzione, nel tempo e in funzione delle opportunità di investimento di volta in volta individuate, di più comparti. Nell’ambito del programma – che prevede un investimento minoritario da parte del Gruppo e prevalentemente rappresentato da titoli junior, ossia meno garantiti ma che, al tempo stesso, beneficiano di tutti i proventi che dovessero residuare una volta rimborsati quelli senior – BGS REC opererà da portfolio manager mentre Borgosesia Real Estate da advisor immobiliare.