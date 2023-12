Regione Lombardia, approvato il Bilancio 2024-26

Il Consiglio regionale della Lombardia (nella foto, il presidente della Regione Attilio Fontana) ha approvato il bilancio di previsione 2024-26 con 43 voti favorevoli, 30 contrari e 0 astenuti. Hanno votato a favore i partiti che compongono l’attuale maggioranza ossia Fratelli d’italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Lombardia Ideale. Contrari tutti i partiti d’opposizione: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione- Italia Viva, Alleanza Verdi-Sinistra, Patto Civico e Lombardia Migliore. “La destra che Governa in Lombardia pensa più alle poltrone e alle spartizioni, ad esempio dei dirigenti della sanità, che ad affrontare le vere questioni che riguardano la sanità pubblica, le liste d’attesa, il trasporto pubblico regionale”. A dirlo è il capogruppo del Pd, Pierfrancesco Majorino. Per questo “in Aula abbiamo dato battaglia, facendo il cosiddetto ostruzionismo che abbiamo interrotto quando abbiamo ottenuto dei risultati concreti, come triplicare i fondi a sostegno dei centri antiviolenza”. Per Majorino “C’è molto da cambiare in Regione, noi continueremo a dare battaglia”. “Abbiamo votato contro a una manovra di bilancio che ricalca le politiche regressive del Governo Meloni-Salvini, quei sovranisti e autonomisti i cui tagli invece andranno a gravare sui cittadini della Lombardia”, commenta il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Nicola di Marco. Soddisfatta la maggioranza: “Nessun aumento della pressione fiscale e investimenti: questo il traguardo raggiunto con il buon governo, a livello regionale lombardo e nazionale – ha precisato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Christian Garavaglia. “Sanità, infrastrutture, sostegno alle imprese, trasporti, istruzione e politiche sociali per i più fragili sono i principali ambiti su cui Fratelli d’Italia ha chiesto risorse adeguate, pur in un contesto globale segnato da forti contraccolpi. Non è un libro dei sogni, ma del fare al servizio dei territori e dei Comuni”, conclude il capogruppo. “Siamo soddisfatti dell’approvazione di questo bilancio, abbiamo investito su temi che riteniamo fondamentali: sanità, infrastrutture e trasporti, istruzione e tutela del territorio”, commenta il capogruppo di Forza Italia, Alessandro Corbetta. “Ci aspettano tante sfide che sono certo affronteremo al meglio. Una misura da 32 miliardi, un impegno notevole che prendiamo nei confronti dei cittadini lombardi”.