Rovigo, Poste Italiane aggiorna flotta aziendale aggiornata con tecnologia sostenibile

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) ha implementato nel 2023 il piano di rinnovo della flotta aziendale in provincia di Rovigo, introducendo 16 nuovi tricicli e un’auto, tutti elettrici, insieme a un veicolo ibrido. Questi mezzi, parte del piano industriale ’24 SI’, sono stati adeguati alle esigenze postali con soluzioni personalizzate come sedili appositamente configurati e scaffalature per facilitare il trasporto di corrispondenza e pacchi.

Il potenziamento della flotta segue l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di introdurre complessivamente 17.000 nuovi mezzi entro il 2024. In parallelo, i portalettere del centro di distribuzione di Rovigo sono stati forniti di nuovi palmari, dispositivi che accelerano operazioni come la consegna tracciata e la gestione dei pagamenti elettronici, offrendo maggiore sicurezza e velocità nelle transazioni.

Il totale di oltre 30.000 palmari di ultima generazione previsti entro il 2024 testimonia l’impegno di Poste Italiane nell’adozione di tecnologie innovative per migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti. Questi investimenti dimostrano la costante attenzione dell’azienda verso le comunità locali e il supporto al processo di digitalizzazione del Paese, fornendo soluzioni innovative direttamente a domicilio.