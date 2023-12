IVECO eDaily conquista premi in Germania e Spagna

L’eDaily, prodotto da IVECO (nella foto, l’a. d. Gerrit Marx), ha recentemente ottenuto riconoscimenti significativi, consolidando la sua posizione nel settore dei veicoli commerciali leggeri elettrici a zero emissioni locali.

Il veicolo ha vinto l’European Transport Award for Sustainability 2024 nella categoria dedicata ai furgoni e ai veicoli per le consegne in Germania. La giuria indipendente ha elogiato la gamma eDaily per la sua competenza nel settore, affermando che soddisfa i requisiti di mercato per i veicoli commerciali leggeri elettrici a batteria, offrendo una vasta gamma di modelli, sovrastrutture compatibili e un funzionamento più economico rispetto al diesel.

In Spagna, il veicolo ha ricevuto il titolo di Best Sustainable Commercial Vehicle ai Motor Axel Springer Awards 2023. Questo riconoscimento è stato conferito dai lettori delle riviste e testate online di Axel Springer, evidenziando l’accettazione positiva della gamma eDaily nella mobilità elettrica e nei sistemi di propulsione sostenibili.

L’eDaily, recentemente migliorato per ottimizzare le prestazioni, si distingue per la sua tecnologia modulare delle batterie, offrendo un’autonomia fino a 400 km in condizioni urbane reali. Il veicolo è inoltre dotato di un robusto telaio, caratteristica distintiva della gamma Daily, e di sospensioni pneumatiche AIR-PRO per una guida fluida.

Il veicolo è completamente connesso, con funzionalità come display digitale dinamico, schermo multimediale, Smart Routing e intelligenza artificiale per fornire informazioni sull’autonomia e suggerimenti sulle ricariche. Il sistema eRemote Control consente la gestione remota delle impostazioni del veicolo, contribuendo a massimizzare l’operatività e la produttività.