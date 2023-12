Acea Run Rome The Marathon, già 11mila iscritti. Gualtieri: si conferma uno degli eventi più importanti

La più grande maratona di sempre mai corsa in Italia. Questa si preannuncia essere Acea Run Rome The Marathon del prossimo 17 marzo 2024 a tre mesi dal via. Sono già 11mila gli iscritti ad oggi alla maratona capitolina, un grande risultato in anticipo sui tempi, ad oggi sono 2700 gli iscritti in più rispetto a un anno fa. E’ febbre da maratona per Roma che si prepara ad attendere a marzo quasi 20mila runner per la distanza regina e 40mila totali andando a comprendere gli altri due contemporanei eventi che stanno anch’essi crescendo in maniera importante: la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5km. Corse o camminate che aprono lo sport e il movimento a tutti, perché Acea Run Rome The Marathon è per tutti e di tutte le età, bambini compresi. Ancora tre mesi di possibili iscrizioni e 11mila già registrati, un risultato cercato, voluto, creato e che solo la pandemia aveva rimandato di qualche tempo. E’ la conferma che a Roma si svolge l’evento sportivo partecipato in assoluto, non solo specifico di running, più grande d’Italia e tra i principali del mondo. In primis è fondamentale la forte volontà e la grande passione per lo sport e i grandi eventi da parte del Comune di Roma Capitale con il Sindaco Roberto Gualtieri (nella foto) e l’Assessore Alessandro Onorato insieme alla competenza e all’intesa degli organizzatori, di alto profilo internazionale, quali Infront Italia, il prestigioso quotidiano Corriere dello Sport-Stadio e la gestione tecnica di Italia Marathon Club Asd. “Acea Run Rome The Marathon si conferma uno dei più importanti eventi internazionali di Roma- ha detto il Sindaco Roberto Gualtieri- In questi anni l’amministrazione Comunale insieme agli organizzatori ha dato il massimo e i risultati partecipativi stanno arrivando. Le emozioni che i maratoneti provano nel correre a Roma sono straordinarie e irripetibili, il fascino della Frecce Tricolore del marzo 2023 passate sui maratoneti in partenza è stato qualcosa di unico. Roma cresce e il 17 marzo vivremo ancora una grande giornata di grande sport agonistico ma anche di benessere, inclusione, socialità e solidarietà. Oggi sono già 11mila gli iscritti, da oltre 100 nazioni del mondo arriveranno migliaia di persone felici di partecipare ad una grande festa, Roma è pronta ad accoglierli”.