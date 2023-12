J.D. Power consacra Xfinity: Il miglior sistema di sicurezza degli Stati Uniti per il quinto anno

Xfinity Home è stato votato come il sistema di sicurezza domestica professionale numero 1 per la soddisfazione del cliente da J.D. Power. Le opzioni Pro Protection e Pro Protection Plus offrono monitoraggio professionale 24/7, tempi di risposta rapidi e un sistema di sicurezza professionale installato a partire da soli $30 al mese.

“Xfinity Home è stato progettato sin dall’inizio con la soddisfazione del cliente come priorità”, ha dichiarato Emily Waldorf, Senior Vice President, Consumer Internet Services, Comcast. “Utilizziamo attrezzature progettate internamente da Comcast, integrando senza soluzione di continuità dispositivi intelligenti che i clienti potrebbero già avere a casa, creando un sistema di sicurezza personalizzato. Con piani a partire da soli $30 al mese, Xfinity Home è uno dei prodotti di sicurezza full-service più convenienti sul mercato, supportato dalla affidabilità che ci si aspetta da Comcast. Siamo felici di vedere che tutto questo ha colpito positivamente i nostri clienti, e che ci hanno valutato come numero 1 in termini di soddisfazione.”

CNET ha anche nominato Xfinity’s Pro Protection e Pro Protection Plus come il miglior sistema di sicurezza domestica negli Stati Uniti per cinque anni consecutivi. I clienti di Pro Protection e Pro Protection Plus possono monitorare l’attività nella loro casa e controllare il sistema sulla loro TV con il telecomando vocale Xfinity o tramite l’app Xfinity Home. Inoltre, i clienti possono iscriversi a Pro Protection e Pro Protection Plus senza contratti a termine.

Pro Protection e Pro Protection Plus mantengono anche la connessione durante un’interruzione di corrente con il touchscreen di Xfinity Home, il centro di controllo che offre una navigazione semplice al tocco e un’interfaccia facile da usare. Il touchscreen di Xfinity Home è dotato di un backup di batteria di 24 ore e connettività LTE che mantiene il sistema di sicurezza online e connesso anche quando manca l’energia elettrica.

I consumatori che non richiedono un monitoraggio professionale e preferiscono una soluzione fai-da-te per la sicurezza domestica possono iscriversi all’offerta Xfinity Self Protection a partire da $10 al mese. Secondo Omdia Tech Research, il tasso di sistemi di sicurezza installati autonomamente è aumentato costantemente dal 2017, indicando la necessità di un’opzione fai-da-te nel mercato attuale della sicurezza domestica. Xfinity risponde a questa esigenza sviluppando nuovi modi per proteggere la casa, tra cui il nuovo Xfinity Door and Window Sensor e il Xfinity Motion Sensor. I clienti di Self Protection possono costruire il proprio sistema di sicurezza utilizzando sia le attrezzature Xfinity che dispositivi smart home di terze parti.