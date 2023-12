BBoard Com vince la gara Danone per la gestione hostess di tutto il 2024 e chiude l’anno con una crescita in doppia cifra

A meno di un mese dalla fine dell’anno, si chiude nel migliore dei modi il 2023 di BBoard Com, che si conferma vincitore della gara relativa alle attività marketing di Danone Italia, nello specifico per la gestione di hostess e promoter per tutto il 2024. Un progetto che conterà oltre 3000 giornate di attivazione nel corso del prossimo anno.

In capo a BBoard la gestione a 360° di tutto ciò che ruota intorno al mondo delle hostess e promoter: dalla selezione delle persone e successivo “collocamento” in base alle attività di volta in volta più idonee a loro, ai training dedicati e gestiti a livello nazionale. Il tutto coordinato in real time, compresa la reportistica, grazie alla piattaforma proprietaria dell’agenzia, sviluppata appositamente per questi progetti.

“Vincere la gara Danone Italia rappresenta la classica ciliegina sulla torta di un anno ricco di soddisfazioni, in cui abbiamo confermato il nostro ruolo di interlocutore credibile per brand di primissimo livello – afferma Massimo Sala, CEO di BBoard – Quest’anno il nostro bilancio ci ha visto registrare una crescita in doppia cifra, con un +20% di margine operativo. Numeri che contiamo di replicare anche per il 2024”

Risultati importanti per BBoard, che nel prossimo biennio punta ad investire oltre 1.5 milioni di euro con l’obiettivo di un’ulteriore crescita su vari fronti attraverso una nuova struttura organizzativa per soddisfare al meglio tutte le richieste del mercato. Obiettivi raggiungibili grazie alla riconferma di partner storici, nuovi clienti già acquisiti per il 2024, tra cui Ferrero, Findus e Del Monte e agli ottimi risultati raggiunti nei servizi legati agli espositori refrigerati, un business sempre più importante nel futuro della società.

“Le sfide che ci attendono nel 2024 sono davvero tante e di questo siamo molto contenti. Tra le più importanti c’è il consolidamento in ambito Environmental, Social and Governance – conclude Sala – Da tempo, infatti, abbiamo intrapreso un percorso di sviluppo sostenibile finalizzato al miglioramento delle nostre performance ESG, con la volontà dicontribuire al raggiungimento dei traguardi dell’agenda 2030. Stiamo finalizzando il lavoro per ottenere a breve la certificazione relativa alla parità di genere, mentre i prossimi ambiziosi obiettivi sono redigere il nostro primo report di sostenibilità e finalizzare il passaggio in Società benefit entro il 2025”