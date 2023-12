Saipem e Valmet: firmato un Memorandum of Understanding per sviluppare soluzioni integrate per la decarbonizzazione delle industrie hard-to-abate

Saipem (nella foto, l’a. d. Alessandro Puliti) e Valmet, azienda finlandese leader mondiale nello sviluppo e nella fornitura di tecnologie di processo, automazione e servizi, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per sviluppare soluzioni congiunte per la decarbonizzazione dei settori industriali che stanno affrontando sfide significative per ridurre le proprie emissioni di gas serra, anche conosciuti come industrie hard-to-abate.

Le aziende collaboreranno per offrire soluzioni efficaci che combinino le tecnologie di Saipem per la gestione della CO2 con le unità di recupero del calore e di trattamento dei fumi progettate e prodotte da Valmet per i segmenti della cellulosa, della carta e dell’energia, offrendo così alternative integrate e flessibili ai loro clienti, sia per impianti esistenti che per quelli nuovi. Sia Saipem che Valmet sono impegnate a supportare i clienti nel percorso verso il Net Zero e vantano un posizionamento distintivo nel garantire un’efficace gestione end-to-end della CO2 per le industrie ad alta intensità di emissioni di carbonio.

“La sostenibilità è al centro della strategia aziendale e dell’operatività di Valmet. Nel nostro programma per il clima – Forward to a carbon-neutral future – abbiamo fissato obiettivi ambiziosi, in quanto riteniamo che la tecnologia svolga un ruolo fondamentale nella mitigazione del cambiamento climatico e del riscaldamento globale nella transizione verso un’economia a zero emissioni. Abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo di rendere possibile la neutralità carbonica della produzione per tutti i nostri clienti del settore della pasta di cellulosa, della carta e dell’energia che hanno accesso a fonti energetiche a zero emissioni di carbonio. Inoltre, stiamo migliorando continuamente l’efficienza energetica della nostra attuale offerta. La nostra collaborazione con Saipem è pienamente coerente con questi obiettivi e siamo orgogliosi di far parte di questa iniziativa”, afferma Lari-Matti Kuvaja, Direttore Environmental Systems, Pulp and Energy di Valmet. Fabrizio Botta, nella foto a destra, Chief Commercial Officer di Saipem, ha commentato: “La tecnologia è la chiave per affrontare con successo la decarbonizzazione dei settori hard-to-abate. Insieme a Valmet, la nostra ambizione è quella di integrare processi e tecnologie, fornendo ai clienti una soluzione end-to-end per la decarbonizzazione in linea con i loro obiettivi Net Zero. Questo MoU amplia il portafoglio di innovazioni per la transizione energetica di Saipem, rafforzando ulteriormente la nostra capacità unica di coprire l’intera catena del valore della cattura, del riutilizzo e dello stoccaggio della CO2, attraverso il nostro know-how, i nostri asset e le nostre tecnologie di drilling, onshore e offshore”.