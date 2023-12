Banca Popolare di Sondrio espande la sua rete nel Nord-Est: inaugurata la prima filiale a Udine

Banca Popolare di Sondrio, fondata nel 1871 e da sempre al servizio di famiglie, PMI e istituzioni, prosegue nel piano di espansione territoriale nel Nord-Est inaugurando oggi a Udine la prima filiale nella regione Friuli Venezia Giulia, che si aggiunge alle recenti aperture in Veneto in cui è già presente con dieci filiali. Con l’ingresso in Friuli Venezia Giulia, la Banca amplia ulteriormente la presenza nel territorio nazionale che si estende nell’area di Roma e in sette regioni (Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna), entrando in un’area strategica sia per la sua posizione di confine con la Slovenia e l’Austria, sia per le previsioni di crescita che confermano la regione una delle più virtuose del Paese. Mettendo a disposizione la propria rete commerciale, che si contraddistingue per una produttività best in class, grazie a personale competente, motivato e credibile, Banca Popolare di Sondrio intende puntare su un territorio di primaria importanza, instaurando relazioni di lungo periodo, supportando le famiglie e gli Enti, oltre a sostenere lo sviluppo delle economie locali e delle imprese, con un focus particolare sulle PMI e le Filiere produttive. In particolare, la scelta di Udine è poi legata alla sua funzione amministrativa e culturale, essendo sede di numerosi uffici pubblici, ospedali, università e vari enti e associazioni, oltre ad avere un rilevante ruolo nel commercio, importante punto di riferimento per tutta la Regione. “Siamo molto orgogliosi di chiudere l’anno con questa inaugurazione a Udine che segna il nostro ingresso in Friuli Venezia Giulia, una regione cruciale per lo sviluppo del Paese, potendo al contempo annunciare la prossima apertura di una nuova filiale a Trieste. L’esperienza ormai più che secolare – siamo nati nel 1871 – maturata al fianco delle comunità e del tessuto economico e imprenditoriale consente ora, in una logica sempre più digital-human, di svolgere la nostra funzione al passo con i tempi: è la nostra cifra inconfondibile che si esprime nel nostro modo unico di fare banca, racchiuso nel motto “una banca che fa banca””, commenta Mario Alberto Pedranzini, nella foto, Consigliere delegato e Direttore generale di Banca Popolare di Sondrio.