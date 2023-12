Baker Hughes investe in Calabria: nuovo Insediamento Industriale e Espansione a Vibo Valentia

“Noi siamo una società che sta investendo molto nel nostro paese da molti anni, siamo in Calabria da oltre 60 anni, siamo un’azienda storica, il Nuovo Pignone ha circa 182 anni di storia. Abbiamo scelto la Calabria come posto dove continuare a investire nel nostro paese. Non solo la Calabria, anche le altre regioni, ma in Calabria abbiamo un progetto particolare”. Lo ha detto il presidente di Baker Hughes Paolo Noccioni, nella foto, con riferimento al piano di investimenti dell’azienda in Calabria, presentato nella sede di Unindustria a Catanzaro. Previsto un nuovo insediamento industriale della multinazionale nel porto di Corigliano Rossano assiema alla realizzazione di un piano triennale di espansione per il sito di Vibo Valentia, con un investimento di 60 milioni e un indotto occupazionale di circa 200 nuovi posti di lavoro. Parlando con i giornalisti a margine della presentazione del piano, Noccioni si è soffermato sulle preoccupazioni che soprattutto dal territorio di Corigliano Rossano – comunità locali, sindacati, comitati – si stanno sollevando sul piano di investimento di Baker Hughes. “Le preoccupazioni – ha sostenuto – sono a volte tramutabili in opportunità. Noi siamo un’azienda che storicamente vede le sfide, anche quelle più complesse, come un’opportunità. Ecco, guardiamo con questa ottica al futuro. Noi siamo in questa regione da 60 anni, quindi in questa regione abbiamo creduto a tal punto che oggi decidiamo di investire ancora di più. Quando si vede un’azienda grande come la nostra, una multinazionale, che decide di che sta in un territorio e anzi di espandere la sua presenza nei territori, credo – ha riferito Noccioni – che questo possa attirare un effetto emulativo e che credo sia positivo per la regione tutta”. Noccioni ha poi osservato: “Crediamo nella collaborazione. Abbiamo un’ottima collaborazione con le istituzioni del territorio, direi con tutte. A Vibo ovviamente siamo presenti da 60 anni, quindi lì collaboriamo da tanti anni. A Corigliano Rossano cominceremo nel futuro e vediamo come si svilupperà questa collaborazione. Vista l’esperienza di Vibo Valentia – ha concluso – sono sicuro che la cosa sarà senz’altro positiva”.