BEI Global e Banca Intesa Beograd promuovono l’accesso delle imprese serbe ai finanziamenti e agli investimenti green con una linea di credito di 100 mln

BEI Global, il braccio della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) dedicato alle attività al di fuori dell’Unione Europea, e Banca Intesa Beograd, nella foto il presidente Darko Popović, membro del gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, hanno firmato una linea di credito da 100 milioni di euro con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese a media capitalizzazione in Serbia e sostenere progetti verdi guidati dal settore privato. Resi disponibili a condizioni favorevoli, comprese scadenze più lunghe, i fondi consentiranno alle aziende di far fronte alle proprie esigenze di liquidità e di investimento in un contesto di sfide consecutive, aumentando al contempo la loro capacità di generare posti di lavoro, espandere e decarbonizzare le proprie attività. Nel complesso, questa linea di credito rafforzerà la resilienza dell’economia serba, ne aumenterà la competitività e sosterrà l’occupazione. Una parte della linea di credito sarà specificamente dedicata al sostegno degli investimenti verdi delle aziende serbe, come progetti di energia rinnovabile e di efficienza energetica. Fornendo finanziamenti per investimenti che contribuiscono alla riduzione dei gas serra, i fondi rafforzeranno la transizione verde e la crescita resiliente al clima.