Trasformare le cure: Agenas svela i piani per una piattaforma AI all’avanguardia

Al via la fase finale della procedura per l’affidamento di un contratto per la progettazione di dettaglio, la realizzazione, la messa in esercizio e la gestione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza primaria nell’ambito dei Servizi Sanitari Regionali. Lo rende noto l’Agenas. Il progetto è finanziato con risorse della Missione 6, Componente 1, del PNRR, il cui obiettivo è migliorare l’assistenza sanitaria territoriale, ottimizzando e favorendo i processi di presa in carico dei pazienti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo generale è quello di facilitare l’attività di diagnosi e cura dei medici impegnati nell’assistenza territoriale, nonché la fruizione dei servizi sanitari territoriali da parte degli assistiti. Il funzionamento della Piattaforma sarà conforme alla legislazione vigente e, in particolare, al Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), al decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), al decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, alle Linee guida AgID nonché del Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Con il contratto in esame, AGENAS intende affidare tutti i servizi e le forniture funzionali a rendere pienamente operativa la Piattaforma di IA. Nello specifico, sono previste tre Fasi: Una Fase iniziale di analisi, progettazione e realizzazione da concludersi entro il 31 dicembre 2024 (Fase 1); Una Fase successiva di Sperimentazione della Piattaforma di IA da concludersi entro il 31 dicembre 2025 che consisterà nella implementazione di almeno tre casi d’uso e nella diffusione dello strumento su di un campione di utenti (Fase 2); Una Fase di Messa in esercizio e gestione nell’ambito della quale si svolgerà la gestione e la manutenzione della Piattaforma e la diffusione dei sei casi d’uso previsti, tale Fase sarà svolta nel corso dell’anno 2026 (Fase 3). AGENAS nelle funzioni di Agenzia per la Sanità Digitale, sarà proprietaria del software e degli algoritmi che saranno messi a disposizione dei medici delle cure primarie del Servizio sanitario nazionale.