Luigi Ferraris nominato dall’UIC nuovo Presidente della Regione Europa

L’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, Luigi Ferraris, nella foto, è stato nominato nuovo Presidente della Regione Europa, per il periodo 2024-2025, dall’Assemblea Regionale UIC Europa. L’UIC (International Union of Railways) è l’organizzazione internazionale che riunisce le ferrovie e i principali stakeholder ferroviari di tutto il mondo.

Ferraris subentra a Martin Frobisher di Network Rail alla guida dell’EMC, il Comitato di gestione europeo. La nomina arriva in seguito alla proposta del Comitato nella riunione di settembre 2023.

“Sono onorato di ricoprire questa prestigiosa carica per i prossimi due anni. Insieme ai colleghi Amministratori Delegati delle altre aziende ferroviarie europee, rappresentate dalla UIC, lavoreremo per sviluppare le iniziative e i progetti della Regione UIC Europa e per affrontare le molteplici sfide che ci attendono. Lo sviluppo del trasporto ferroviario – ha proseguito Ferraris– in una prospettiva di crescente decarbonizzazione sarà il nostro principale obiettivo, mentre la digitalizzazione e l’innovazione saranno nostri fattori abilitanti. Sono certo che dalla stretta collaborazione tra progresso tecnico e agenda politica dell’Unione Europea si potranno conseguire grandi risultati”.

La prima riunione dell’EMC sotto la nuova presidenza si terrà il 19 febbraio 2024 a Roma. Una tappa fondamentale per stabilire la roadmap, le strategie e le priorità dei prossimi anni per la Regione UIC Europa.

L’AD del Gruppo FS, nel suo ruolo di Presidente della Regione UIC Europa, lavorerà, dunque, a stretto contatto con gli altri membri europei per promuovere un sistema di trasporto ferroviario competitivo, sostenibile e attraente per gli oltre 500 milioni di cittadini in tutta Europa.