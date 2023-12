Hotel Regina Isabella Ischia, per Traveller tra top 75 nel mondo

L’Albergo della Regina Isabella di Ischia è tra i migliori 75 al mondo secondo l’edizione americana di Condé Nast Traveller che ha inserito l’hotel costruito da Angelo Rizzoli nella Gold List del 2024. La lista viene stilata ogni anno attraverso un lungo lavoro di ricerca, valutazione e discussione condotto dal team dei redattori del prestigioso magazine statunitense. Il Regina Isabella fu edificato a Lacco Ameno negli anni ’50 per volontà di Angelo Rizzoli, celebre editore e produttore cinematografico che rimase affascinato dalla bellezza di Ischia; nel giro di pochi anni, l’isola e l’albergo divennero il polo d’attrazione di una mondanità cosmopolita: celebrità come Richard Burton, Liz Taylor, Maria Callas, Alberto Sordi e William Holden ne animarono le sue stagioni più felici, mentre in anni più recenti è stato scelto da tantissimi altri personaggi come Matt Damon, Christian De Sica, Maria Grazia Cucinotta, Francis Ford Coppola, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Laura Pausini, Sting, Oliver Stone, Giuseppe Tornatore, Selena Gomez. “Il nostro hotel ha ricevuto con l’inserimento nella Gold List forse il più prestigioso riconoscimento di sempre e ne siamo molto orgogliosi” dice l’ingegnere Giancarlo Carriero, proprietario dell’hotel ischitano che aggiunge: “Questa struttura meravigliosamente costruita oltre 60 anni fa lo meritava, come lo merita il nostro meraviglioso personale che non smetterò mai di ringraziare, ma intanto stiamo realizzando importanti lavori di restyling che renderanno il Regina Isabella ancora più bello ed adeguato ai gusti ed alle esigenze dei viaggiatori internazionali di oggi”