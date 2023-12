ANIA, positivo accordo su revisione di Solvency II

L’ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, considera positivamente l’accordo raggiunto ieri sera dalle Istituzioni europee sulla proposta di revisione di Solvency II. La Presidente di ANIA, Maria Bianca Farina, nella foto, così commenta: “Dopo lunghi mesi di negoziato, è importante che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione abbiano raggiunto una posizione comune. È emersa una linea che mantiene elevati livelli di protezione per gli assicurati e, al contempo, consente al settore di incrementare il suo contributo al finanziamento dell’economia reale. Inoltre, vengono confermati e rafforzati i meccanismi anticiclici, come il Volatility Adjustment, in particolare, attraverso l’introduzione di un limite alla risk correction sia per i titoli di Stato sia per i titoli corporate. Questi meccanismi sono fondamentali per attenuare gli impatti delle turbolenze di breve termine sulla situazione patrimoniale delle Compagnie d’assicurazione.I dettagli saranno definiti nelle misure di secondo livello che auspichiamo – conclude – specificheranno rapidamente la linea delineata dall’accordo.Ringrazio i rappresentanti italiani in Parlamento e nel Consiglio che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato”.