Finale Ligure, è tempo del “Teatro dei Sapori” con Edoardo Raspelli

Sabato 16 dicembre e domenica 17 all’interno della manifestazione “Festival delle Luci”, all’Arena delle Luci, in piazzale Buraggi, sul lungomare Migliorini di Finale Ligure (Savona) dalle 11 alle 18, debutterà “Il Teatro dei Sapori”, un format di spettacolo e talk show dal vivo ideato dall’autore e giornalista Fabrizio Lopresti, dedicato ai prodotti tipici del territorio e alla loro valorizzazione. Un evento itinerante che porterà di piazza in piazza, come fosse un carrozzone della Commedia dell’Arte, la sua rappresentazione dedicata ai prodotti regionali con talk show sull’alimentazione, spettacoli dal vivo e showcooking rivolti al pubblico.

Ma perché si chiama “Teatro dei Sapori”? Perché il mondo enogastronomico comprende diverse arti: ad esempio l’arte della vinificazione e dell’agricoltura, della pesca consapevole, della trasformazione del latte in formaggio… Processi di lavorazione, conosciuti dappertutto grazie agli artigiani e alle tipicità dei prodotti italiani, che come vere e proprie “rappresentazioni” si raccontano rendendo unici i prodotti del nostro Paese.

Durante i due giorni di kermesse, che vedranno la partecipazione di protagonisti della televisione come il critico e conduttore Edoardo Raspelli e la conduttrice di programmi Rai Angela Rafanelli (di “Linea Verde” e “Il Palio d’Italia”), affiancati dallo chef Alessandro Dentone e dall’esperto di Risorse Ittiche e Biologia Marina, il professor Simone Bava, si darà voce agli agricoltori del territorio del finalese come Pierfranco e Daniela Montina i quali racconteranno il loro progetto di recupero di frutti antichi tipici del Mediterraneo ed in particolar modo della Liguria.

Si approfondiranno anche i temi del “mangiar sano” valorizzando i prodotti del territorio e le risorse ittiche, condividendo con il pubblico momenti di spettacolo e di esibizioni culinarie dal vivo.

Inoltre la “sfida dei sapori” vedrà alcune persone del pubblico cimentarsi nella preparazione di una ricetta in gara con gli chef. Chi vincerà la sfida? La tradizione o l’innovazione?