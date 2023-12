Terna si conferma leader globale in sostenibilità

Terna è ancora una volta fra i leader mondiali della sostenibilità, dopo aver ottenuto la conferma della propria inclusione negli indici ESG “Dow Jones Sustainability” di S&P Global, per il quindicesimo anno consecutivo, e negli indici “FTSE4Good” di FTSE Russell ed “Euronext Vigeo”, basati sulle valutazioni di Moody’s ESG Solutions (ex Vigeo Eiris). Il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, nella foto, ha anche ricevuto da Sustainalytics, dopo un recente assessment, la conferma della migliore valutazione possibile che colloca Terna fra le prime aziende elettriche al mondo analizzate dall’agenzia di rating non finanziari, parte di Morningstar.

S&P Global, attraverso il Corporate Sustainability Assessment, analizza le performance di sostenibilità delle imprese internazionali a maggiore capitalizzazione, basandosi su severi criteri economici, ambientali e sociali e su una review delle principali controversie. Le aree analizzate includono tutte le dimensioni ESG: impatti ambientali, gestione delle risorse umane, sicurezza sul lavoro, stakeholder engagement, corporate governance, gestione dei rischi, rispetto dei diritti umani, controllo della catena di fornitura, etica di business e trasparenza della rendicontazione. Nell’edizione 2023, S&P Global ha valutato oltre 8.000 società – di cui più di 250 utility elettriche – e Terna è stata confermata fra le migliori aziende al mondo del settore elettrico, grazie alle eccellenti performance registrate negli ambiti ESG oggetto di valutazione.

All’inclusione nei prestigiosi “Dow Jones Sustainability Indices” di S&P Global, che selezionano l’eccellenza in campo ESG, si aggiungono le recenti conferme della presenza di Terna all’interno degli indici Euronext Vigeo World 120, Europe 120 ed Eurozone 120, per il dodicesimo anno consecutivo, e dell’indice FTSE4Good, per il diciannovesimo anno consecutivo, a seguito delle Semi-annual Review svolte, rispettivamente, da Euronext e da FTSE Russell.

Nel suo ultimo assessment, inoltre, Sustainalytics, agenzia di rating non finanziari fra le più rinomate a livello globale, ha confermato a Terna la valutazione “Negligible risk”, la migliore possibile, che posiziona il gestore della rete di trasmissione ai vertici del settore globale delle utility elettriche. Tra le aree di eccellenza di Terna individuate da Sustainalytics, si citano, ad esempio, le policy e i programmi aziendali per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, la gestione dei rischi legati al clima, il programma per la cybersecurity, la gestione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, i piani per la riduzione dell’impronta carbonica, e la completezza della reportistica aziendale al riguardo, le politiche di contrasto alla discriminazione. Le valutazioni di Sustainalytics sono consultate da un ampio universo di investitori e sono propedeutiche alla selezione delle aziende da includere in importanti indici ESG, tra i quali spiccano gli STOXX ESG Leaders.

La conferma negli indici ESG e le valutazioni come top performer da parte delle principali agenzie di rating ESG rafforzano ulteriormente la leadership di Terna nel campo della sostenibilità. La società è infatti presente nei principali indici ESG internazionali, tra i quali: STOXX Global ESG Leaders, Bloomberg Gender Equality, S&P Global 1200 ESG, MIB ESG ed ECPI. Terna si è recentemente aggiudicata anche il “Best ESG Rating Award 2023”, che si basa sulle analisi di Standard Ethics, autorevole agenzia specializzata nell’emissione di rating non finanziari: Terna ha ottenuto il prestigioso riconoscimento grazie alle eccellenti performance registrate negli ambiti ESG oggetto di valutazione e, in particolare, nell’Environment, per le azioni di tutela della biodiversità.

La sostenibilità è un driver strategico e uno dei pilastri dell’attività del Gruppo: gli investimenti di Terna sono considerati sostenibili per il 99% in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea.