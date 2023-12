BYD e l’Organizzazione latino-americana per l’energia (OLADE) sottoscrivono una partnership strategica per promuovere la mobilità elettrica

BYD Ecuador e l’Organizzazione latino-americana per l’energia (OLADE) hanno comunicato di aver formalizzato recentemente un accordo di collaborazione interistituzionale con l’obiettivo di promuovere la causa della mobilità elettrica in America Latina e nella regione dei Caraibi.

OLADE, sotto la guida del suo Segretario Esecutivo, Andrés Rebolledo Smitmans, e BYD, rappresentata da Jorge Burbano, Country Manager di BYD Ecuador, hanno sottsocritto questo accordo, ribadendo il loro impegno comune volto alla promozione dei veicoli elettrici e ad accelerare la transizione energetica nella regione.

Fondata nel 1973, OLADE è un’autorevole organizzazione di collaborazione intergovernativa dedita alla promozione di integrazione, sviluppo e conservazione dell’energia in America Latina e nei Caraibi. BYD, fondata nel 1995, è invece un’azienda tecnologica leader che si concentra sull’innovazione in diversi settori, tra cui quello delle automobili, di elettronica, trasporti ferroviari e nuove energie.

La collaborazione illustrata in questo accordo comprenderà elementi cruciali come la promozione della mobilità sostenibile, l’organizzazione di workshop e la fornitura di formazione specializzata in materia di mobilità elettrica. Queste iniziative saranno rivolte sia al settore pubblico che a quello privato, al mondo accademico, alle associazioni specializzate e alla società civile dell’America Latina e dei Caraibi. Inoltre, la partnership comprenderà visite in loco e dimostrazioni tecniche presso gli stabilimenti di OLADE, con particolare attenzione alla mobilità elettrica, per università, centri tecnologici, istituti di formazione, associazioni e organizzazioni correlate. Inoltre, i veicoli di BYD saranno utilizzati negli studi di OLADE sulla mobilità elettrica, in linea con i piani di lavoro di OLADE.

BYD contribuirà in modo significativo a questa collaborazione, fornendo un modello di veicolo elettrico TANG EV corredato di una stazione di ricarica. Questa attrezzatura sarà utilizzata per dimostrare l’infrastruttura elettrica e l’autonomia del veicolo, sottolineando i vantaggi dei veicoli elettrici.

Parlando della partnership, Jorge Burbano, Country Manager di BYD Ecuador, ha dichiarato: “Siamo estremamente onorati di poter collaborare con OLADE, attingendo alle nostre competenze in ambito di mobilità elettrica e di soluzioni energetiche. La nostra missione comune è di fondamentale importanza: ridurre le emissioni di CO2 e contribuire agli sforzi globali per il raffreddamento della Terra di 1 ℃. Sono certo che la nostra collaborazione fungerà da riferimento per il trasferimento di conoscenze e la ricerca, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la sicurezza energetica nella regione”.

Andréa Rebolledo, Segretario esecutivo dell’OLADE, ha evidenziato l’importanza del recente accordo come impegno chiave per l’integrazione e la collaborazione energetica nella regione, a beneficio dei 27 Paesi membri dell’OLADE. Ha sottolineato l’importanza della transizione verso una visione sostenibile in America Latina e nella regione dei Caraibi, sostenendo una prospettiva a lungo termine per l’integrazione energetica. Questa tappa implica una notevole collaborazione tra le due entità, in direzione di un futuro più pulito e sostenibile per la regione. Si concentra su aree prioritarie come l’elettrificazione della mobilità e la formazione alla mobilità sostenibile, con la possibilità di concordare accordi specifici per l’esecuzione di progetti in linea con gli obiettivi condivisi.

Tramite questo accordo, BYD e OLADE desiderano ribadire il loro impegno nei confronti dell’integrazione energetica regionale e della collaborazione a beneficio dei Paesi membri. Attraverso una stretta collaborazione e l’implementazione di progetti comuni, le due società desiderano promuovere lo sviluppo sostenibile e ottimizzare le risorse energetiche e i trasporti attraverso fonti di energia pulita nella regione.