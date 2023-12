Scuola, una stretta sui diplomifici

Misure ad hoc contro i diplomifici sono all’esame della Presidenza del consiglio dei ministri. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi è ancora da definire il veicolo legislativo, che potrebbe essere anche un disegno di legge già all’esame del Parlamento, così da velocizzare l’iter ed evitare il riproporsi dei fenomeni che hanno visto la formazione ad anno scolastico già avviato di classi quinte collaterali, finalizzate al solo ottenimento del diploma. «Si tratta di interventi non rinviabili, che consentiranno di evitare storture e di valorizzare il ruolo delle scuole paritarie che operano correttamente», ha commentato il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, il quale ha annunciato che sono intanto in corso verifiche da parte degli ispettori nelle scuole in cui lo scorso anno erano state riscontrate le maggiori criticità. I maggiori controlli si concentrano in Campania, Lazio e Sicilia.

Le verifiche

Le verifiche mirano ad accertare il possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento e il mantenimento dello stato di scuola paritaria, che gli studenti iscritti frequentino con regolarità le lezioni, che siano rispettate le procedure amministrative e contabili, che vengano attivati i percorsi di istruzione previsti dall’ordinamento e che siano stati sottoscritti regolari contratti di lavoro per i docenti e il personale Ata in numero adeguato rispetto agli studenti iscritti.

Sul fronte legislativo, si prevede l’adozione del registro e del protocollo elettronico per attestare le presenze degli studenti e impedire la registrazione in data anteriore di iscrizioni avvenute successivamente, la limitazione numerica alla costituzione delle classi quinte collaterali, l’individuazione del numero minimo di studenti per la costituzione delle classi dei vari anni di corso e l’effettuazione degli esami di idoneità per non più di due anni di corso nello stesso anno scolastico, con la previsione di un presidente di commissione d’esame esterno. L’obiettivo è di rendere impossibile recuperare tre o quattro anni di scuola superiore con un solo esame.

Alessandra Ricciardi, ItaliaOggi