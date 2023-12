Leadership resiliente: Luca Bovalino e il successo nell’integrazione di culture aziendali nella nuova puntata di “The World Class Leaders Show”

Nell’ultimo episodio di “The World Class Leaders Show”, Luca Bovalino, nella foto, CEO per il Nord America della divisione di parcheggi della FAAC Group, condivide preziosi approfondimenti sulla gestione delle diverse culture in seguito a fusioni e acquisizioni. Bovalino, con oltre 20 anni di esperienza internazionale nel management, mette in luce come la fusione di aziende con culture diverse possa portare ad una crescita accelerata, se gestita in modo appropriato.

L’intervista sottolinea l’importanza di permettere alle squadre di preservare la propria cultura nativa anziché imporre una singola cultura aziendale. Bovalino suggerisce di identificare obiettivi comuni e di concentrarsi sulle somiglianze umane piuttosto che sulle differenze culturali per costruire una base solida.

Uno degli elementi chiave emersi è la costruzione di connessioni personali tra i membri del team. Bovalino enfatizza come condividere dettagli non legati al lavoro sia fondamentale per costruire fiducia e trasparenza, contribuendo a migliorare le performance complessive.

Inoltre, Bovalino sottolinea l’importanza della leadership al servizio, evidenziando come sostenere la motivazione e la trattenuta dei dipendenti sia cruciale per garantire la soddisfazione del cliente.

L’intervista riflette anche sul cambiamento di scenario aziendale, evidenziando come la trasformazione digitale abbia trasformato molte aziende industriali in vere e proprie case IT e software.

L’approccio di Bovalino e i risultati positivi ottenuti come leader evidenziano l’importanza della gestione efficace delle persone nel contesto aziendale in evoluzione. Potete ascoltare l’intervista su Apple Podcasts o Spotify.