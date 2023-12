A Poste il Premio Progetto Donna della Fondazione AILA, il Condirettore Generale Lasco: “Siamo esempio per il Paese nella parità di genere”

Poste in prima fila tra le aziende che pongono attenzione alla parità di genere, all’importanza della salute della donna e alla prevenzione. Si è tenuta all’Auditorium Parco della Musica di Roma, lo scorso 2 dicembre, la cerimonia della 22esima edizione del Premio Progetto Donna della Fondazione AILA per la lotta all’artrosi e all’osteoporosi.

Lasco al Premio Progetto Donna: Poste traino per le aziende del Paese

Tra i premiati sul palco dell’Auditorium, anche il Condirettore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, per l’impegno di Poste nella prevenzione di artrosi e osteoporosi, due patologie in forte crescita in Italia e nel mondo. “È un premio – ha detto Lasco ai microfoni del TG Poste – che ricevo volentieri e che condivido con i colleghi di Poste. Siamo un’azienda di sistema Paese, la più grande per numero di persone, e siamo un esempio, un traino per le altre aziende nel rispetto della persona, nella parità di genere e nella meritocrazia. Ce la stiamo mettendo tutta con i nostri modelli, oltre a tutte le certificazioni che abbiamo ricevuto. E anche questo premio ci riempie di soddisfazione”.

tgposte.poste.it