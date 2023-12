Pozzi Milano, acquisiti ordini per 1,6 mln per attività promozionali in Italia e in Europa

Pozzi Milano S.p.A., attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion S.r.l. (“Pozzi Brand Diffusion” – congiuntamente alla Società il “Gruppo”), dei marchi “Pozzi” e “Castello Pozzi” oggetto di una strategia di licensing, annuncia l’acquisizione di ordini, per un valore complessivo di Euro 1,6 milioni circa, relativi alla fornitura di prodotti tableware per la realizzazione di attività promozionali sia a livello nazionale che europeo. Quest’ultima rappresenta la prima nel mercato europeo per il marchio Pozzi Milano 1876 e verrà concretizzata nel primo trimestre 2024 con una catena retail europea. L’iniziativa europea conferma l’efficacia della strategia di internazionalizzazione intrapresa dal Gruppo, dimostrando la sua crescente influenza sia nel settore retail che in quello promozionale a livello europeo, e rappresenta un significativo passo avanti nel processo di espansione del brand Pozzi Milano 1876. Gli ordini acquisiti testimoniamo l’appeal e la forza del brand Pozzi Milano 1876 oltre i confini nazionali. La strategia adottata dal Gruppo sta permettendo di posizionare efficacemente il marchio nel panorama internazionale, puntando su un’offerta di qualità superiore e su un’immagine distintiva che risuona con il pubblico globale. L’operazione non solo consolida la presenza nel mercato europeo, ma apre anche nuove prospettive per future collaborazioni e progetti di mirati. La Società è fiduciosa che questa iniziativa porterà a un incremento della visibilità del marchio e a un rafforzamento delle relazioni commerciali con i partner internazionali. Fabio Sanzogni, nella foto, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Pozzi Milano ha dichiarato: “Queste attività sono un chiaro segnale della validità della nostra strategia di internazionalizzazione. Siamo orgogliosi di vedere il nostro marchio apprezzato e riconosciuto anche all’estero, e continueremo a lavorare per consolidare la nostra presenza sui mercati europei. Con questa operazione, Pozzi Milano riafferma il suo impegno a essere un protagonista di primo piano nel settore, portando l’eccellenza e lo stile italiano nel mondo”.