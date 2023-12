Prysmian fornirà il primo sistema in cavo sottomarino HVDC da 525 kV con XLPE del Regno Unito

Prysmian Group, nella foto l’a. d. Valerio Battista, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato una commessa del valore di circa €850 milioni assegnata da Eastern Green Link 1 Limited, joint venture tra i proprietari della rete di trasmissione del Regno Unito SP Transmission plc e National Grid Electricity Transmission plc, che prevede la fornitura di sistemi in cavo per un importante progetto di sviluppo della rete nazionale tra Scozia e Inghilterra.

L’assegnazione di EGL1, che si aggiunge all’ order backlog del Gruppo, fa seguito alla selezione di Prysmian, nella prima parte dell’anno, come preferred bidder esclusivo e il successivo impegno assunto dal Gruppo per garantire la continua disponibilità di capacità.

Eastern Green Link 1 (EGL1) costruirà un collegamento cruciale per la trasmissione di elettricità tra Torness nell’East Lothian (Scozia) e Hawthorn Pit nel County Durham (Inghilterra) e sarà il primo sistema in cavo del Regno Unito a utilizzare la tecnologia ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 525 kV con isolamento estruso in XLPE. Prysmian sarà responsabile dello sviluppo, produzione, installazione, test e collaudo del sistema in cavo HVDC che avrà una capacità di trasmissione di 2 GW, installando i quasi 400 km di cavo per la trasmissione di energia volti a coprire i 194 km di percorso tra i due paesi. La tratta più lunga, ovvero 176 km, sarà installata offshore nel Mare del Nord, mentre altre due sezioni di 8 km e 10 km saranno installate onshore, rispettivamente in Scozia e Inghilterra.

Prysmian fornirà sistemi in cavo ad alta tensione in corrente alternata (HVAC) per la tratta scozzese di circa 5 km che collegherà la stazione di conversione di Torness alla sottostazione di rete vicina a Branxton e che richiederà 30 km di cavo da 400 kV con isolamento in XLPE. Entrambi i sistemi in cavo, sia HVDC sia HVAC, saranno dotati di cavo in fibra ottica e sistemi di monitoraggio.

La produzione dei cavi è prevista presso i centri di eccellenza di Prysmian a Pikkala (Finlandia) per i cavi sottomarini e a Gron e Montereau (Francia) per i cavi terrestri. Per le attività di installazione offshore sarà impiegata una nave posacavi Prysmian di classe pari alla Leonardo da Vinci. Il collaudo del progetto è previsto per il 2028.

“La fiducia che SP Energy Networks e National Grid ripongono in Prysmian per la realizzazione di questo progetto, primo nel suo genere nel Regno Unito dal punto di vista tecnologico, ha per noi fondamentale rilevanza” ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects di Prysmian Group.” ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects di Prysmian Group “Questo importante progetto conferma la nostra leadership nel campo dei sistemi HVDC e il nostro livello di impegno nel fornire ai clienti il supporto necessario per sviluppare e potenziare i collegamenti in cavo della rete essenziali per la transizione energetica”

Eastern Green Link 1 rientra in una serie di potenziamenti pianificati dei sistemi EGL tra le coste orientali della Scozia e dell’Inghilterra che incrementerà significativamente la capacità e la resilienza della rete di trasmissione nazionale esistente e faciliterà l’aumento dei flussi di elettricità da fonti rinnovabili verso i consumatori. Questi interventi di potenziamento della rete sono in linea con l’obiettivo del governo del Regno Unito di avere 50 GW di energia eolica generata offshore entro il 2030 e raggiungere un’economia Net Zero entro il 2050.