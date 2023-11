Mediobanca conclude con successo l’emissione di un nuovo Senior Preferred Bond da 500 mln

Mediobanca, nella foto l’a. d. Alberto Nagel, ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Senior Preferred Bond con durata di 6 anni (in scadenza a febbraio 2030) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro.

Il Senior Preferred Bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (170 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 140 bps.

Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini superiori a 1.8 miliardi di Euro, per un valore di oltre 3 volte l’ammontare obiettivo di 500 milioni.

Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 4.375% e rappresenta per Mediobanca la seconda emissione istituzionale nel corso dell’esercizio 2023-24, anno fiscale di avvio del Piano Strategico al 2026 “One Brand One Culture”.

Con questa emissione, Mediobanca consolida il proprio posizionamento come best in class tra le banche italiane in termini di efficienza nel pricing degli strumenti obbligazionari. Tale risultato conferma anche la fiducia degli investitori nel nuovo piano triennale.

La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (76%, con ordini in particolare dalla Francia per il 30%, da Germania, Austria e Svizzera per il 24%, da Regno Unito e Irlanda per l’8% e dall’area iberica per il 6%) e italiani (ordini pari al 24%). L’andamento dell’emissione conferma ancora una volta l’apprezzamento degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento.