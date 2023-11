IVECO BUS fornirà 7.100 nuovi scuolabus al programma di trasporto scolastico brasiliano

IVECO BUS, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group N.V. (EXM: IVG), è stato scelto come principale fornitore del programma di trasporto scolastico brasiliano per le aree rurali, noto come “Caminho da Escola”. A seguito dell’aggiudicazione di una gara bandita dal Fondo nazionale per lo sviluppo dell’istruzione (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE), IVECO BUS fornirà fino a 7.100 mezzi in due anni, dal 2024 al 2025, per un valore di 3,1 miliardi di real (circa 580 milioni di euro al cambio attuale). La fornitura comprende 3.600 autobus scolastici, adatti ad aree rurali, con capacità di 44 posti e 3.500 con capacità di 59 posti. Questi veicoli, progettati per l’utilizzo in aree rurali e su strade sterrate, contribuiranno all’accesso quotidiano all’istruzione pubblica di base da parte degli studenti brasiliani. La fornitura, ufficialmente approvata dal FNDE, segna una tappa importante per IVECO BUS, che è protagonista del programma di trasporto scolastico brasiliano per le zone rurali sin dal 2009. L’impegno del marchio nel ridurre il tasso di abbandono scolastico con veicoli appositamente sviluppati, che garantiscono elevati livelli di comfort e sicurezza anche quando devono essere utilizzati in condizioni difficili, è stato ulteriormente rafforzato da questo risultato. Domenico Nucera, nella foto, President, Bus Business Unit, Iveco Group, ha commentato: “Questo successo sottolinea l’impegno di IVECO BUS nel sostenere con prodotti affidabili le scuole brasiliane. Siamo davvero fieri di dare un contributo positivo alle comunità in cui operiamo, garantendo un trasporto sicuro e di qualità agli studenti delle zone rurali”.