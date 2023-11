Pikasso Italia si aggiudica la concessione pubblicitaria DOOH in esclusiva per il centro commerciale Euroma2

Pikasso Italia ha vinto la gara indetta da Quantela, fornitore di infrastrutture urbane e data analytics, per la concessione in esclusiva della commercializzazione degli spazi DOOH (Digital Out Of Home) del centro commerciale Euroma2.

Euroma2 è il secondo centro commerciale di Roma e il quarto d’Italia in termini di footfall. L’eleganza della sua architettura e del suo allestimento e l’ampia offerta di 230 negozi e 30 ristoranti e caffè, lo rendono una destinazione Lifestyle Mall molto speciale, con uno scontrino medio elevato grazie al potere d’acquisto dei suoi visitatori.

La piattaforma pubblicitaria DOOH distribuita all’interno di Euroma2, composta da 35 schermi digitali a LED custom design di diverse tipologie, crea un’opportunità immersiva unica e di livello world class per i brand.

La piattaforma di Euroma2 è dotata di tutte le più avanzate tecnologie pubblicitarie DOOH, compresa una misurazione completa dell’audience.

Il DOOH Takeover di Euroma2 offrirà ai brand un effetto spettacolare, con la possibilità di implementare contenuti coinvolgenti, lanci in streaming combinati o meno con un’attivazione in loco. Diventerà inoltre la piattaforma ideale per le campagne di storytelling dei brand che desiderano coinvolgere il pubblico o legare il proprio brand all’immagine della città di Roma per la loro comunicazione, così come per lanci cinematografici e musicali.

L’esclusiva si attiverà dall’1 gennaio 2024, ma Pikasso Italia è già commercialmente operativa: le campagne sono immediatamente prenotabili per approfittare della grande affluenza del periodo natalizio, seguita da quella per i saldi di gennaio.

“Siamo felici di annunciare l’aggiudicazione del primo centro commerciale per Pikasso Italia _ ha dichiarato Antonio Vincenti, CEO di Pikasso – che ci darà l’opportunità di mettere in campo tutto il nostro know-how nel Mall & Retail OOH Advertising”.

“Siamo inoltre onorati di essere stati incaricati da Quantela – ha proseguito Vincenti – di agire come concessionaria pubblicitaria esclusiva di questa fantastica piattaforma DOOH Mall. Siamo ansiosi di proporre a brand italiani e internazionali, come alle agenzie, campagne Mall esperienziali, che grazie al loro irresistibile appeal instagrammabile verranno sicuramente amplificate sui social dai visitatori di Euroma2”.

Nel portfolio di Pikasso Italia è già presente la Milano Collection di medi formati. La “Milano Collection” è composta oggi da due Walls e due Rooftops situati in strade di grande percorrenza del traffico cittadino, distribuiti nelle due zone a Nord e a Sud di Milano rispetto al centro.

La completa digitalizzazione della Milano Collection sarà completata e annunciata nelle prossime settimane.