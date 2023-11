CIRCLE Group: approvato da FILSE per conto di Regione Liguria “TULIP”, il progetto che si propone di incrementare l’interoperabilità e l’intermodalità della catena logistica ligure

Circle, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, comunica che è stato approvato da FILSE per conto di Regione Liguria il progetto “TULIP” (acronimo per “Terminal and mUltimodal Logistic Innovations for the Port and hinterland environment”). Finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, TULIP si propone di incrementare l’interoperabilità e intermodalità della catena logistica ligure sfruttando i più recenti progressi in materia di Intelligenza Artificiale e IT tramite lo sviluppo di un’interfaccia uomo-macchina volta all’ottimizzazione e al miglioramento della gestione dei sistemi di trasporto multimodali. Partner del progetto, insieme a CIRCLE, capofila dell’iniziativa, sono l’Università di Genova (UNIGE), Terminal San Giorgio, Innoval e Aitek. Il progetto, della durata di 18 mesi, assegna a CIRCLE un contributo di circa € 220.000 e avrà un impatto positivo su diversi comparti logistici, a partire dai terminal portuali e dai nodi inland, ove si uniranno la progettazione e lo sviluppo di infrastrutture fisiche e digitali con l’obiettivo di rendere il trasporto più economico, affidabile e sostenibile. Premessa fondamentale è che, per poter svolgere pienamente il proprio ruolo nel sistema dei trasporti, il trasporto multimodale deve accrescere la propria competitività e sviluppare flussi efficienti agli stessi costi del trasporto unimodale grazie a infrastrutture terminali adeguate e con migliore capacità di movimentazione, e investimenti in soluzioni digitali intelligenti in grado di semplificare la gestione dei flussi di trasporto. “Siamo molto lieti della valutazione positiva che ha ricevuto il progetto e dell’ulteriore tassello che questo rappresenta per la nostra strategia Connect 4 Agile Growth: i nodi logistici portuali e terminalistici sempre più digitalizzati, integrati, cooperativi e automatizzati sono uno dei nostri focus principali e, insieme ai nostri partner, siamo pronti alle sfide innovative che qui ci attendono” ha dichiarato Luca Abatello, nella foto, Presidente e CEO di CIRCLE Group.