ACEA Waidy Management System nell’ADI Design Index 2023

ACEA Waidy® Management System è stato inserito nell’ADI Design Index 2023,la selezione di prodotti e servizi creata dall’Associazione per il Disegno Industriale (ADI) per mettere in luce il meglio del design italiano contemporaneo. La piattaforma tecnologica, ideata da ACEA (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo) in collaborazione con NTT DATA Italia, per la gestione sostenibile della risorsa idrica lungo tutto il suo ciclo di vita è risultata tra i 219 prodotti scelti da ADI ed è stata inserita nell’indice nella categoria “Design dei servizi”. Dopo la tappa di Milano, la raccolta annuale è stata presentata ieri pomeriggio a Roma in occasione dell’apertura, presso lo Spazio WeGil, della mostra dedicata ai prodotti selezionati. Durante l’evento, ACEA Waidy® Management System ha ricevuto il riconoscimento Premio Eccellenze del Design nel Lazio, conferito ad aziende e designer pubblicati nell’ADI Design Index che operano nella regione. Con design curato da Tangity, design studio di NTT DATA e parte del NTT DATA Design Network, ACEA Waidy® Management System è una soluzione su cloud, scalabile, sicura e adattabile, per la manutenzione predittiva della rete idrica integrata, con l’obiettivo di offrire uno strumento evoluto a supporto della gestione del ciclo idrico integrato e di tutelare la risorsa idrica. Nella gestione delle infrastrutture delle società del Gruppo Acea ha consentito di ridurre le perdite, su singolo distretto, fino al 35% e il tasso di guasti fino al 25%. È possibile trovare maggiori informazioni sulla piattaforma al link https://www.adi-design.org/2023_s00570