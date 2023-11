Gruppo BCC Iccrea e BNP Paribas Cardif siglano una partnership strategica per il comparto assicurativo vita

BCC Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, e la Compagnia assicurativa BNP Paribas Cardif hanno siglato una partnership strategica bancassicurativa nel comparto vita. La scelta di BCC Banca Iccrea è maturata dopo un articolato iter di selezione che ha visto coinvolte diverse primarie compagnie del mercato assicurativo europeo con una consolidata posizione anche nel comparto vita in Italia. La proposta di BNP Paribas Cardif, ramo assicurativo del Gruppo BNP Paribas, è risultata la migliore in termini di offerta anche grazie ad una personalizzazione dei prodotti per il Gruppo BCC Iccrea a supporto della rete di vendita. L’accordo prevede, tra gli altri, l’acquisto da parte di BNP Paribas Cardif del 51% di BCC Vita, la compagnia di assicurazione del comparto vita del Gruppo BCC Iccrea, nata nel 2008 per promuovere i servizi del ramo vita e protezione attraverso un’ampia gamma di polizze in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza e tutela dei propri risparmi. È prevista la possibilità, a fronte del raggiungimento di indicatori di performance, di estendere la durata della partnership fino a complessivi 15 anni e per BNP Paribas Cardif di rilevare un’ulteriore quota del 19% del capitale di BCC Vita. Per il Gruppo BCC Iccrea l’accordo consentirà di potenziare e uniformare l’offerta delle 116 BCC aderenti al Gruppo sul fronte della bancassurance, dando continuità all’impegno profuso da BCC Vita. Questo accordo di distribuzione in esclusiva con BCC Banca Iccrea, capogruppo del secondo più grande gruppo in Italia per numero di sportelli, consente a BNP Paribas Cardif di diversificare le sue attività grazie a nuovi network distributivi, in particolare in Italia. Allo stesso tempo, BNP Paribas Cardif metterà in atto il suo piano strategico e i suoi obiettivi per rafforzare la sua posizione nel mercato assicurativo a livello mondiale attraverso nuove opportunità di business. Un particolare ruolo strategico nell’ambito della partnership sarà ricoperto da BCC Servizi Assicurativi, l’hub specialistico assicurativo del Gruppo BCC Iccrea, che dall’agosto 2020 ad oggi ha rafforzato i servizi di assistenza personalizzata e di consulenza per i clienti e soci delle BCC aderenti e il supporto di innovazione Pag. 2 di 3 tecnologica alla rete dei loro 2.500 sportelli in Italia. BCC Servizi Assicurativi, nata con la mission di cogliere il rilevante potenziale di crescita offerto dal settore bancassurance, ha progressivamente assunto il ruolo di centro unico di competenza assicurativa, sia verso le compagnie di riferimento del Gruppo BCC Iccrea, sia verso le BCC. “Esprimo grande soddisfazione per la chiusura dell’accordo commerciale nel ramo assicurativo vita con BNP Paribas Cardif, partner di rilievo sia a livello nazionale che europeo – ha commentato Mauro Pastore Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea –. La partnership siglata viene da un lungo percorso di valutazione interno che aveva l’obiettivo di individuare una società che garantisse alle nostre 116 BCC un’offerta completa e competitiva e un modello operativo che facesse leva su strutture dedicate su tutto il territorio nazionale. È con queste risorse che vogliamo conquistarci nuove quote di mercato nel settore, attraverso un presidio attento e un’offerta completa che sappia rispondere alle ampie e crescenti esigenze di protezione della nostra clientela”. “Siamo lieti di questa partnership a lungo termine per la distribuzione di prodotti assicurativi nel comparto vita insieme al Gruppo BCC Iccrea. Questo accordo consolida ulteriormente la nostra strategia bancassicurativa internazionale, in particolare in Italia, che rappresenta un mercato strategico per BNP Paribas Cardif. Con questa intesa proseguiamo la diversificazione del nostro network distributivo con un nuovo portfolio clienti. La nostra expertise nelle partnership distributive sul fronte dell’assicurazione renderà questo accordo un volano di crescita per Iccrea e per BNP Paribas Cardif”, ha aggiunto Pauline Leclerc-Glorieux, Amministratore Delegato di BNP Paribas Cardif.