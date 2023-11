Enel sostiene il Maggio Musicale Fiorentino

Enel (nella foto, l’a. d. Flavio Cattaneo) e Maggio Musicale Fiorentino di nuovo insieme, nel segno della cultura, della sostenibilità e dell’innovazione, per una collaborazione che conferma l’attenzione del Gruppo elettrico alla valorizzazione del patrimonio artistico e delle eccellenze culturali d’Italia.

Enel è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di reti di distribuzione elettrica per numero di clienti serviti e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo è leader mondiale in demand response e la più grande utility europea per EBITDA ordinario.

Enel è presente in 30 Paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di circa 88 GW. Sul territorio toscano il Gruppo Enel, oltre a essere presente con le attività di distribuzione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti di efficienza energetica, produce energia rinnovabile attraverso impianti geotermici e idroelettrici, gestisce la centrale a ciclo combinato di Santa Barbara (Cavriglia, Ar) e l’area mineraria adiacente, oggetto di un importante progetto di riqualificazione nei suoi 1600 ettari di estensione, con un’attenzione particolare al turismo sostenibile e all’innovazione in collaborazione con il territorio.