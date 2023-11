Boom turistico in Piemonte: +8,4% di presenze nei primi 9 mesi del 2023

Il bilancio del turismo in Piemonte nei primi 9 mesi dell’anno registra complessivamente +8,4% di presenze e +11% di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022. I movimenti turistici risultano in crescita anche rispetto al 2019: +12,8% di arrivi e +7,2% di presenze. Questi, in sintesi, i dati dell’Osservatorio turistico della Regione Piemonte raccontati dal Presidente Alberto Cirio (nella foto) in occasione del Forum Internazionale del Turismo la cui prima giornata ha preso il via giorni fa Baveno sul Lago Maggiore. Intervenendo in apertura del Forum Internazionale del turismo a Baveno, il governatore ha sottolineato come “il Piemonte è la dimostrazione della capacità di un territorio di cambiare pelle. Chi avrebbe mai detto prima delle Olimpiadi del 2006 che saremmo diventati una meta turistica? Oggi invece il Piemonte può ospitare eventi come le ATP, il Giro d’Italia, il Tour de France per citarne alcuni”.