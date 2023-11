BYD arriva a quota 6 mln di veicoli a nuova energia prodotti

BYD, il principale produttore mondiale di veicoli e batterie di alimentazione a nuova energia, ha centrato un risultato storico: sei milioni di veicoli a nuova energia usciti dalla catena di montaggio dello stabilimento di Zhengzhou. Si tratta di un’occasione storica, un risultato da record che sottolinea l’impegno instancabile di BYD come pioniere del progresso dei veicoli elettrici.

Raggiungendo l’incredibile risultato dei 6 milioni di veicoli a nuova energia prodotti, a soli tre mesi dal record dei 5 milioni di veicoli, il rapido ritmo di BYD fissa ancora una volta nuovi parametri di riferimento a livello produttivo e commerciale. Il veicolo a nuova energia che ha portato la produzione a 6 milioni è un BAO 5, un robusto SUV superibrido di FANGCHENGBAO, il sottomarchio professionale e personalizzato di BYD, celebrato nel corso di una cerimonia in cui alcuni dipendenti rappresentativi hanno condiviso la gioia di questo straordinario risultato.

Questo risultato ha ampliato la matrice diversificata del brand BYD, che comprende le serie Dynasty e Ocean, FANGCHENGBAO, DENZA e Yangwang. Nel mese di ottobre, con oltre 300.000 modelli a nuova energia commercializzati, BYD ha stabilito il record mensile per veicoli venduti. L’impegno dell’azienda per la leadership tecnologica e la sua offerta diversificata di prodotti hanno permesso a BYD di creare un sostanziale valore aggiunto nel mercato futuro e di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.

Dal 2010 BYD espande attivamente la propria presenza globale con il lancio di autobus e taxi a nuova energia per l’elettrificazione dei trasporti pubblici. Dopo dieci anni di impegno dedicato, le soluzioni dell’azienda destinate a questo settore ora sono adottate in più di 400 città di oltre 70 paesi.

Per ampliare la propria impronta mondiale e accelerare la presenza globale di veicoli passeggeri a nuova energia, BYD ha adottato un duplice approccio, le esportazioni e la produzione in loco. L’azienda attualmente è presente in 58 paesi e regioni e ha venduto complessivamente più di 200.000 automezzi, con ottimi risultati sui mercati delle soluzioni a nuova energia in Thailandia, Brasile e altri paesi.

BYD continua a essere in prima linea nel progresso tecnologico. Innovazioni come la batteria lamellare, il sistema superibrido DM-i, la e-Platform 3.0, la tecnologia Cell to Body (CTB), la piattaforma e4, il sistema di controllo intelligente della carrozzeria BYD DiSus e il sistema superibrido fuoristrada a doppia modalità (DMO) hanno stabilito nuovi standard di settore. In futuro, BYD rimarrà fedele alla sua ricerca di innovazione e sostenibilità, fornendo esperienze di una mobilità migliore a un maggior numero di clienti in tutto il mondo, contribuendo a ridurre la temperatura mondiale di 1°C.