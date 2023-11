Federvini: grande soddisfazione dal voto del Parlamento europeo che tutela il patrimonio delle filiere italiane dei vini, vini aromatizzati e spiriti

Accogliamo con grande soddisfazione l’esito della votazione della sessione plenaria del Parlamento europeo sulla riforma della disciplina degli imballaggi che ha escluso dall’obbligo del riuso i vini, i vini aromatizzati e gli spiriti. Un voto che promuove gli emendamenti presentati dagli Onorevoli De Meo, Variati e Katainen e riconosce pienamente il valore di tutti i nostri comparti produttivi. Decisivo è stato il contributo in particolare della delegazione italiana la cui costante attenzione al tema ha consentito di raggiungere questo straordinario risultato”. È il commento della Presidente di Federvini Micaela Pallini (nella foto) a seguito dell’esito del voto che ha visto il Parlamento europeo in sessione plenaria esprimersi sugli emendamenti di compromesso relativi alla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio formulati dalla relatrice Onorevole Frédérique Ries, dopo la votazione dello scorso ottobre in Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI).

L’iter legislativo proseguirà ora con l’esame presso il Consiglio europeo il 18 dicembre, prima della negoziazione in sede di trilogo, il cui avvio è previsto nel mese di gennaio.