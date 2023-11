Mooney a supporto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per la Regione Toscana attraverso la rete di 45mila punti vendita ed il servizio T-Bonifico

Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo, supporta con il proprio servizio di bonifico attraverso una rete capillare di 45 mila punti vendita distribuiti in tutta Italia, la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia nella campagna di raccolta fondi per aiutare le popolazioni della Toscana colpite dall’alluvione.

In particolare, il servizio T-Bonifico permette di effettuare, in tutti i punti vendita Mooney, bonifici verso l’IBAN dedicato alla raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite senza alcun costo aggiuntivo, pagando sia in contanti che con carte di debito o credito.

I donatori possono trovare il QR Code del T-Bonifico dedicato a questa situazione di emergenza su tutti i canali digitali del Gruppo Mooney, nonché sulla landing page (app e website) dedicata alla Donazione Toscana.

“Il progetto di Mooney a supporto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per la Regione Toscana è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno dell’azienda nel mettere la propria tecnologia e la capillare rete distributiva a supporto di cause legate alla responsabilità sociale – ha affermato Salvatore Borgese, Strategy & External Affairs Senior Director di Mooney – Un percorso iniziato con il Generosity Network con il quale gli operatori del Terzo Settore possono gestire l’intero ciclo di vita delle donazioni in modo semplice, immediato e gratuito grazie ad una piattaforma tecnologica all’avanguardia offerta da Mooney”.

“Grazie a partner come Mooney speriamo di raggiungere il maggior numero di persone possibili, per far fronte alle necessità concrete legate all’alluvione in Toscana – ha aggiunto il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie, Domenico Giani – Ogni singolo contributo può davvero fare la differenza”.