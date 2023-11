Heineken e il birrificio di Massafra: esempio di eccellenza nella sostenibilità ambientale

Il birrificio di Massafra, situato nel suggestivo territorio del Tarantino e di proprietà di Heineken Italia, ha recentemente raggiunto risultati straordinari in termini di sostenibilità ambientale nei primi nove mesi del 2023. La struttura, che produce oltre 2 milioni di ettolitri di birra all’anno, ha dimostrato un impegno significativo nella riduzione dei consumi d’acqua e delle emissioni di CO2. Uno dei traguardi più notevoli raggiunti dal birrificio è la riduzione del 10% dei consumi d’acqua nei primi nove mesi del 2023 rispetto all’anno precedente. Questo risultato è ancor più significativo considerando che l’acqua rappresenta una materia prima fondamentale per l’industria birraria, e la Puglia è caratterizzata da precipitazioni annuali medie di soli 641,5 millimetri. In parallelo, le emissioni di CO2 sono diminuite di 475 tonnellate, equivalente a quanto assorbito da un bosco di oltre 240 ettari. Questo successo si aggiunge a quelli ottenuti nel 2022, quando il birrificio ha ridotto anche l’energia termica del 2% rispetto al 2021. Il birrificio ha raggiunto questi risultati grazie all’implementazione di tecnologie innovative, come l’installazione di compressori a vite al posto delle pompe da vuoto ad anello liquido. Questa scelta ha consentito di risparmiare 7.900 ettolitri d’acqua e 2.250 kWh di energia elettrica in un solo mese. Il birrificio di Massafra, uno dei quattro di Heineken in Italia, contribuisce a posizionare l’azienda come il principale produttore di birra nel paese, con una quota di mercato nazionale del 32%. Gli eccellenti risultati del birrificio si inseriscono nel più ampio percorso di sostenibilità del Gruppo, che ha registrato significativi progressi nel ridurre i consumi d’acqua e le emissioni di CO2, contribuendo così a generare un impatto positivo sull’ambiente e sulle comunità in cui opera. Per Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra di Heineken Italia “l’acqua, per aziende come la nostra, è la materia prima più importante ed è una connessione diretta alle comunità e al territorio in cui operiamo. Il birrificio di Massafra vuole essere un punto di riferimento per il territorio e per noi di Heineken questi risultati, nell’ambito del risparmio idrico, non sono un caso, ma frutto di anni di lavoro e coordinamento con le nostre persone e la filiera economica locale. Siamo orgogliosi dei passi avanti fatti nel 2023, ma sappiamo di poter fare anche meglio nei prossimi anni, nei quali continueremo a lavorare in questa direzione e a mettere sempre al centro innovazione e sostenibilità”.