Provvedimento AGCM: ACEA certa della correttezza del proprio operato

Con riferimento ai provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che commina sanzioni economiche a sei delle principali aziende fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero per un totale di oltre 15 milioni di Euro, tra cui ACEA Energia, nella foto l’a. d. del gruppo Fabrizio Palermo, sanzionata per 560 mila Euro, la Società rileva di aver sempre agito in conformità alle norme vigenti e nel rispetto dei diritti dei propri clienti, e si riserva pertanto di valutare tutte le azioni necessarie per ribadire la correttezza del proprio operato. La società rileva inoltre che le contestazioni mosse dall’AGCM riguardano in ogni caso solo una parte segnatamente minoritaria delle comunicazioni inviate ai propri clienti e che pertanto la sanzione comminata è stata maggiormente contenuta rispetto ad altri operatori, tenuto anche conto del fatto che la Società aveva tempestivamente ottemperato alle prescrizioni dell’Autorità. In un contesto di mercato che nel 2022 si presentava particolarmente difficile a causa del forte aumento e della volatilità dei prezzi dei prodotti energetici, ACEA evidenzia di aver adottato tutte le azioni necessarie con l’obiettivo di tutelare i propri clienti sia nel breve che nel lungo periodo.