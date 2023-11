Indel B sigla accordi con Safemark per rivoluzionare l’ospitalità in Nord America

Indel B S.p.A. – società quotata all’ EXM di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles), è lieta di comunicare di aver sottoscritto una partnership in esclusiva con Safemark Inc. per la distribuzione, alle principali catene alberghiere del Nord America e Canada, dei propri minibar, tra i quali la linea Fridom Collection, recentemente premiata con il Red Dot Design Award 2023 per il miglior design di prodotto, dedicata al settore dell’Hospitality. Indel B considera il minibar come un forte contributo all’esperienza complessiva degli ospiti, ma anche come un elemento chiave del design delle camere d’albergo. Safemark, fondata nel 1983 con sede a Orlando, Florida, è la società leader nella produzione e distribuzione di casseforti elettroniche per il settore dell’ospitalità globale ed è fornitore approvato di prestigiose catene alberghiere e società di gestione alberghiera. Le casseforti Safemark, disponibili in tutto il mondo, sono utilizzate da 39 delle 40 principali catene alberghiere con oltre 750.000 installazioni. Luca Bora, nella foto, Amministratore Delegato di Indel B, ha commentato: “saluto con grande soddisfazione l’accordo di partnership in esclusiva con Safemark che ci consentirà di entrare con forza nel settore hospitality negli Stati Uniti e Canada per la distribuzione dei nostri minibar, minimizzando tempi e costi commerciale grazie ad una rete di distribuzione capillare ed efficiente. Safemark rappresenta il partner ideale per leadership di mercato e affidabilità ed è una garanzia non solo per la nostra azienda, ma soprattutto per i nostri futuri clienti.” John Foley, Vice Presidente e Direttore Generale di Safemark, ha commentato: “Celebrando quest’anno il nostro 40° anniversario, siamo entusiasti della possibilità di commercializzare una combinazione di cassaforte e minibar per i nostri fedeli clienti”