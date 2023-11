Sconto del 25% sui voli aerei per i residenti in Sicilia: misura anti-caro tariffe dal 1° dicembre

Sconto di almeno il 25% (che diventa il doppio per alcune categorie) sul prezzo dei biglietti aerei ai cittadini residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità. E’ quanto prevede un avviso esplorativo alle compagnie aeree presentato giorni fa dal governatore Renato Schifani (nella foto) e dall’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, per fronteggiare il caro tariffe, soprattutto atteso durante le imminenti festività. I vettori avranno 10 giorni di tempo per aderire dalla pubblicazione dell’avviso. Si parte il primo dicembre.

Previsto uno stanziamento di 27,5 milioni di euro (due finanziamenti statali di 12,5 milioni, uno stanziamento regionale di 5 milioni e ulteriori 10 milioni approvati in Giunta.

L’oggetto dell’intervento è l’attivazione di uno sconto del 25% sul costo del biglietto aereo a tutti i passeggeri residenti in Sicilia, non cumulabile con altre forme di contribuzione pubblica, né applicabile ai voli operati in regime di oneri di servizio pubblico, al fine di limitare i disagi alla mobilità dovuti alla condizione di insularità. I vettori aerei che forniscono il servizio di trasporto aereo da e per la Sicilia, dovranno manifestare il proprio interesse comunicando l’adesione all’ avviso entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. L’intervento, in sede di prima applicazione, è avviato sui collegamenti degli aeroporti siciliani con gli aeroporti di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci” e Roma Ciampino “G. B. Pastine” e con gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Milano/Bergamo Orio al Serio, sia in andata sia in ritorno, anche per singola tratta, per i voli dal primo dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

La Regione siciliana riconosce in favore dei residenti con disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, studenti o residenti con basso reddito un ulteriore sconto del 25%, da applicarsi sui biglietti il cui costo totale è superiore a 50 euro.

Occorrerà dimostrare lo status di residente alla compagnia aerea (anche su piattaforma online) o all’agenzia che rilascia il biglietto mediante autocertificazione all’atto dell’acquisto dello stesso. Il contributo economico in favore dei residenti consiste in uno sconto del 25% sul costo totale della singola tratta, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori fatturate dal vettore e sarà così applicato. Qualora il biglietto per singola tratta abbia un costo minore o uguale a 50 euro non sarà applicata alcuna scontistica.

Se il biglietto per singola tratta ha un costo compreso tra 50,01 euro e 62,50 euro la scontistica sarà effettuata in modo da portare il costo sostenuto dal residente per il biglietto a 50 euro. La riduzione del costo totale del biglietto potrà arrivare fino a un massimo sconto di 75 euro per singola tratta.