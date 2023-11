Cisalfa Sport acquisisce Sport Voswinkel da INTERSPORT Deutschland

Cisalfa Sport S.p.A., azienda italiana leader nella vendita e distribuzione di abbigliamento, calzature e attrezzature per lo sport e il tempo libero, ha acquisito Sport Voswinkel GmbH & Co. KG da INTERSPORT Deutschland eG, società leader in Germania con oltre 420 negozi a marchio INTERSPORT. Le parti hanno concordato di non dichiarare il prezzo di vendita. Questa acquisizione è il primo passo di Cisalfa Sport per una ulteriore crescita e uno sviluppo in ambito internazionale grazie anche alle sinergie strategiche del network di Intersport International.

“L’acquisizione di Sport Voswinkel rientra all’interno della perfetta collaborazione tra le aziende presenti nel network di Intersport International ed è per noi l’opportunità per affrontare nuove sfide in Germania, uno dei principali mercati europei per lo sport retail”, ha dichiarato Stefano Pochetti, Presidente di Cisalfa Sport S.p.A. “Grazie all’esperienza pluriennale nei processi di acquisizione e espansione di aziende di questo settore, puntiamo a far crescere rapidamente il fatturato e la redditività della nostra nuova società portando Sport Voswinkel ad essere uno tra i primi player del settore.”

Per raggiungere questi obiettivi, Cisalfa Sport prevede di massimizzare le sinergie tra le due società, mantenere una collaborazione strategica con INTERSPORT Deutschland ed ampliare il numero dei negozi elevando ulteriormente il loro concept, pur prestando particolare attenzione all’omnicanalità.

Fondata nel 1904 e basata a Dortmund, Sport Voswinkel vende e distribuisce abbigliamento, calzature e attrezzature per lo sport in 10 stati federali attraverso circa 50 negozi. L’azienda ha registrato quasi 100 milioni di euro di fatturato nell’ultimo esercizio e svolto un processo di riposizionamento attraverso numerosi investimenti (oltre 5,5 milioni di euro negli ultimi tre anni) garantendosi così un solido posizionamento nel mercato tedesco che permette a Cisalfa Sport non solo di mantenere l’attuale struttura organizzativa di circa 500 dipendenti, ma anche di espanderla.