Pennelli Cinghiale Brilla ai Corporate Heritage Awards 2023

Si è tenuta il 7 novembre, nella Sala Pininfarina del Centro Congressi di Confindustria a Roma, la cerimonia di premiazione dei Corporate Heritage Awards 2023, organizzati da Leaving Footprints, spin-off dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle imprese che si sono distinte per l’impegno nella valorizzazione e comunicazione del proprio patrimonio storico e culturale.

Tra i tre finalisti dell’edizione 2023 nelle sue 6 categorie, tra quasi 100 progetti candidati, anche Pennelli Cinghiale con il suo Museo nella categoria “Narrazione attraverso luoghi”, dove il premio è stato assegnato a Salvatore Ferragamo.

“E’ un grandissimo onore per noi essere parte di questo insieme di eccellenze storiche del migliore Made in Italy, e migliore in ogni sua espressione” commenta felice Eleonora Calavalle, CEO e nipote del fondatore dello storico brand italiano. “Esserci – con un pennello – rende questo risultato ancora più emozionante. Quella magnifica responsabilità che sento ogni giorno di continuare a fare vivere e crescere la nostra storia, il nostro passato e quella geniale rivoluzione operata da mio nonno, oggi ha trovato la sua celebrazione migliore”.

I Corporate Heritage Awards rappresentano il più importante evento nazionale legato all’heritage marketing e godono del patrocinio delle seguenti Associazioni: Museimpresa; Unione Imprese Centenarie Italiane; Associazione I Centenari; Società Italiana di Marketing; Società Italiana di Management; HeritageHub LIUC; BiblHuB Sapienza; UNA – Aziende della Comunicazione Unite; Associazione Marchi Storici d’Italia; SudHeritage; Confindustria. Il Comitato Scientifico è costituito da esponenti del mondo accademico, del variegato universo delle imprese storiche, nonché da professionisti del settore culturale e della comunicazione, e presieduto da Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa.