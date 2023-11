La prima donazione su blockchain a un ospedale italiano:oltre 500 mila euro da Binance Charity per la realizzazione di nuovi ambulatori del Policlinico Gemelli

Binance, il principale ecosistema e fornitore di infrastrutture e servizi blockchain al mondo, ha effettuato la prima donazione su tecnologia blockchain a un ospedale italiano, tramite Binance Charity, la propria fondazione senza scopo di lucro di Binance dedicata alla promozione di attività filantropiche.

Nel concreto, l’azienda ha effettuato una donazione su blockchain pari a oltre 500 mila euro alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, il primo nosocomio italiano ad aprirsi alle donazioni tramite Web3, per la realizzazione del nuovo Centro di Nutrizione Clinica e l’istituzione di quattro borse di studio destinate a giovani study coordinator. In quanto tale, la donazione su blockchain ha permesso a Binance Charity di sostenere un’importante causa in maniera trasparente, efficiente e tempestiva, con un processo di donazione interamente tracciabile, sicuro e immutabile.

I nuovi ambulatori, destinati a contrastare la malnutrizione in eccesso o in difetto caratteristica di una serie di patologie tra cui obesità, tumori e malattie infiammatorie croniche intestinali, sono stati inaugurati in occasione del NutritionDay (nDay) del 9 novembre, la giornata internazionale dedicata all’alimentazione in cui oltre 8.000 reparti in 71 nazioni europee restituiscono i risultati di un audit condotto a livello internazionale per monitorare la cura nutrizionale implementata all’interno delle realtà ospedaliere.

“Nell’ambito del nostro costante impegno verso le comunità e gli ecosistemi locali di cui facciamo parte, siamo orgogliosi di aver contribuito con la nostra donazione alla realizzazione di un centro clinico all’avanguardia per supportare una delle sfide globali cruciali della nostra epoca, come quella della nutrizione” ha dichiarato Gianluigi Guida, General Manager di Binance Italia. “Per anni, Binance Charity si è dedicata a promuovere iniziative filantropiche attraverso l’uso della blockchain, facendo leva sulle caratteristiche intrinseche di questa tecnologia per migliorare la sicurezza, la trasparenza e l’efficienza di progetti benefici. Siamo orgogliosi di vedere questo impegno di lunga data concretizzarsi oggi anche in Italia con questo progetto, che concretizza la prima donazione basata su blockchain a un ospedale italiano. L’ospedale Gemelli incarna la dedizione e l’impegno per l’eccellenza che Binance cerca di sostenere e promuovere: ci auguriamo che questo contribuisca a spianare la strada ad un sempre maggior numero di enti pubblici e privati che sappiano aprirsi a questa tecnologia, per beneficiare delle potenzialità della blockchain a servizio della comunità”.

La donazione di Binance riflette lo straordinario potenziale d’impatto del Web3 e della blockchain per il sociale. Il Web3 è, infatti, un ambiente inclusivo, aperto a tutti e accessibile anche in assenza di sistemi finanziari tradizionali, come nel caso dei Paesi ancora sottosviluppati. In questo contesto, Binance Charity è la prima piattaforma di beneficenza decentralizzata al mondo a sostenere il concetto di “blockchain per il bene sociale”, attraverso un processo di donazione immediato, tracciabile e sicuro, con il 100% delle donazioni destinato direttamente al beneficiario finale, migliorando così il sistema di donazione a livello globale. Tra le recenti operazioni benefiche realizzate in Italia da Binance Charity, figura la donazione di 100 mila dollari alla Croce Rossa Italiana per sostenere i soccorsi prestati durante l’ultima l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Negli anni, Binance Charity ha realizzato oltre 30 progetti di charity utilizzando la blockchain e donato 23 milioni di dollari, raggiungendo 2 milioni di beneficiari in oltre 54 Paesi del mondo. Inoltre, Binance Charity ha raccolto oltre 60 milioni di dollari tramite donazioni in criptovalute dalla propria community.