Intelligenza artificiale, innovazione, talenti, parità di genere. A Officina Risorse Umane le sfide per dare valore alle persone sul lavoro

Torna Officina Risorse Umane, l’evento di riferimento in Italia per chi si occupa della gestione del capitale umano in azienda e diritto del lavoro. L’edizione 2023, in programma a Napoli l’11 e il 12 novembre 2023, si preannuncia da record, con un numero di top Hr director partecipanti largamente superiore a quello delle due precedenti edizioni. Il valore aggiunto di Officina Risorse Umane è la creazione di un contatto diretto tra chi opera nelle imprese e i policy makers. Saranno presenti nel panel istituzionale assieme a Francesco Rotondi, Consigliere Esperto del CNEL, Name Partner Lablaw e anche Direttore Scientifico di Officina Risorse Umane, Francesco Tufarelli, Dirigente Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Generale Gaetano Lunardo, Capo del I° Reparto reclutamento, affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito; Francesco Delzio, nella foto, Consigliere d’Amministrazione di Anpal Servizi / Sviluppo Lavoro Italia. Il senatore Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già presente all’edizione precedente, conferma l’attenzione per i contenuti dell’evento. È confermata la partecipazione alle due giornate anche dei tre ex ministri anche del Lavoro: Cesare Damiano, Nunzia Catalfo e Fabiana Dadone. “Il successo di ORU in questi anni è la dimostrazione di progetto vincente che mancava nel panorama del mondo HR. Gli interrogativi e le esigenze nel corso di queste tre edizioni sono mutati, anche in ragione di fattori esogeni (uscita dalla pandemia, inflazione, guerre, incertezza dell’assetto geopolitico), oggi, però, è giunto il momento di discutere del nuovo significato del lavoro per l’individuo e conseguentemente del come ciò si riflette sull’azienda e sulla sua organizzazione – commenta Francesco Rotondi, Direttore Scientifico di Officina Risorse Umane – Il tema centrale e prioritario è, quindi, l’individuazione dell’organizzazione perfetta, che permetta al singolo di poter “immaginare” tutti i suoi risultati e compenetrarli con quelli dell’impresa. Un’organizzazione non più fordista, non più taylorista: completamente nuova. In quest’ottica ORU è un momento importante di sintesi e di dialogo”. Nel corso della due giorni saranno affrontati i temi più attuali che interessano il mondo del lavoro e la gestione delle risorse umane. Gli argomenti sono stati selezionati anche in relazione all’evoluzione della normativa: politiche a supporto dell’occupazione; welfare; sostenibilità; innovazione nell’HR; parità di genere e politiche di inclusione; benessere; criticità di reperimento delle competenze necessarie alle aziende nel mercato del lavoro; sviluppo e gestione delle competenze nel corso della vita professionale; AI e implicazioni della nuove tecnologie a lavoro; leadership inclusiva e attenta alle nuove dinamiche del lavoro. Il confronto è organizzato per tavoli tematici. Ognuno degli otto tavoli ospiterà un referente istituzionale e uno specialista di alto profilo sui temi Hr, che coordinerà il confronto. I direttori delle risorse umane porteranno poi il punto di vista delle aziende sui temi del tavolo. “Siamo alla terza edizione del più importante momento di confronto sui temi del lavoro tra gli addetti ai lavori e le istituzioni. Sono orgoglioso che la nostra idea stia diventando un momento importante per il sistema Italia con l’obiettivo di portare valore e idee al legislatore”, commenta Piercarlo Barberis, Amministratore delegato di Stati Generali del Mondo del Lavoro. Officina Risorse Umane non termina il 12 novembre. L’evento è stato pensato, sin dalla nascita, per trasformare il confronto in una piattaforma di proposte concrete da consegnare ai rappresentanti del Ministero del Lavoro e agli altri referenti istituzionali. “Riuscire ad indentificare soluzioni organizzative che, in modo flessibile e rapido si adattino alle esigenze dell’azienda e del territorio, rappresenta la cifra per valorizzazione le competenze e l’ecosistema economico italiano. Da questo punto di vista Officina Risorse Umane si propone come momento di dialogo e proposta da parte dei responsabili del capitale umano, che sono coloro che vedono quotidianamente la tensione tra gestione corrente e scelte che abbiano un impatto durevole”, sintetizza Stefano Rossi, Amministratore delegato di HR Link. Officina Risorse Umane, un think tank di riflessione e proposte istituzionali sulla gestione del capitale umano in azienda, è promossa da Stati Generali Mondo del Lavoro, piattaforma fisica e online che valorizza le proposte di vari stakeholder del settore produttivo e professionale, e HR Link, portale di aggiornamento, approfondimento e incontro, punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di HR.