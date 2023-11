Fincantieri sottoscrive i Women’s Empowerment Principles delle Nazioni Unite

Fincantieri (nella foto, l’a. d. Pierroberto Folgiero) riafferma la sua dedizione nel promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro, sottoscrivendo i Women’s Empowerment Principles (WEPs), sette principi indicati dall’Onu.

In particolare, i principi sono: un trattamento equo e una cultura aziendale che mira alla parità di genere, garantire la salute, la sicurezza ed il benessere psicofisico di tutti i dipendenti durante la loro attività, promuovere la loro formazione personale e professionale e sostenere le donne nell’ambito della loro carriera. Infine, queste linee guida prevedono una misurazione e pubblicazione di tutti i progressi fatti.

Fincantieri aveva già aderito volontariamente nel 2019 al Global Compact delle Nazioni Unite, un’iniziativa che sostiene dieci principi universali, relativi ai diritti umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione così da promuovere i valori della sostenibilità nel lungo periodo.

Con la sottoscrizione dei WEPs, Fincantieri ribadisce la sua dedizione nella promozione di una cultura sensibile e attiva nei confronti delle tematiche della diversità e dell’inclusione, arricchendo così il capitale umano del Gruppo grazie al talento di ogni persona.

Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, ha commentato: “Questa iniziativa è un’ulteriore testimonianza del nostro impegno per la parità di genere e l’empowerment femminile in azienda. Nella nostra rotta verso il Futuro, abbiamo già introdotto diversi strumenti di bilanciamento tra la vita personale e quella professionale, integrati da attività di coaching, e abbiamo anche svolto programmi di formazione su bias e stereotipi, sul linguaggio inclusivo e sulla genitorialità, che coinvolgono tutti i nostri dipendenti”.