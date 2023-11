Premio Sviluppo Sostenibile 2023: ACEA premiata per la gestione circolare delle acque

Nell’ambito del Premio Sviluppo Sostenibile 2023, ACEA (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo) ha ricevuto un riconoscimento nella sezione “Gestione circolare delle acque in collaborazione con ENEA”. Ad essere premiato è stato il progetto ACEA Waidy® Management System, acronimo di Water Identity, una piattaforma cloud-native, flessibile, scalabile e integrata con i sistemi operativi di gestione del servizio idrico. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi durante Ecomondo, la più importante fiera della green e circular economy dell’area euro-mediterranea. Il Premio Sviluppo Sostenibile 2023, istituito per il tredicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-Italian Exhibition Group con il patrocinio del MASE, è destinato a imprese, startup e Amministrazioni locali che si siano distinte per ecoinnovazione, efficacia dei risultati ambientali ed economici e del loro potenziale di diffusione. Waidy® Management System nasce con l’obiettivo di offrire uno strumento evoluto a supporto della gestione del ciclo idrico integrato e di tutelare la risorsa idrica: facilita la gestione dell’acqua lungo tutto il suo ciclo di vita, rispondendo alla necessità, sempre più diffusa, di razionalizzare l’utilizzo di una delle materie prime più preziose sul nostro pianeta. Tra le funzionalità che Waidy Management System mette in campo la gestione dei distretti idrici, l’elaborazione di dati per il controllo dei volumi d’acqua gestiti, il monitoraggio centralizzato della continuità del servizio e il controllo delle attività di manutenzione della rete.