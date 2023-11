Il successo globale di Henkel si riflette in una crescita sostenuta. Ottimi risultati nel terzo trimestre

Henkel, nella foto la presidente e CEO per l’Italia Mara Panajia, azienda di spicco nel settore chimico e dei beni di consumo, ha annunciato una revisione al rialzo delle previsioni per il 2023, con un fatturato del Gruppo che si attesta intorno a 5,4 miliardi di euro, accompagnato da una crescita organica del 2,8%. Entrambe le divisioni, Adhesive Technologies e Consumer Brands, hanno mostrato un trend positivo, con una crescita organica del fatturato dell’0,8% per Adhesive Technologies e un notevole aumento del 6,2% per Consumer Brands.

Nel terzo trimestre del 2023, nonostante le sfide in alcuni mercati chiave, Adhesive Technologies ha registrato una crescita, trainata principalmente dai settori Mobility & Electronics e Craftsmen, Construction & Professional. Nel contempo, Consumer Brands ha evidenziato una robusta crescita organica, grazie ai positivi risultati nei segmenti Laundry & Home Care ed Hair.

Henkel ha potenziato lo sviluppo di Adhesive Technologies attraverso acquisizioni strategiche, inclusa l’incorporazione di Critica Infrastructure. Parallelamente, la divisione Consumer Brands ha completato con successo l’integrazione in anticipo rispetto alle stime iniziali, con oltre l’80% dei risparmi attesi dall’integrazione già realizzato entro la fine del 2023.

Le nuove proiezioni per l’anno fiscale 2023 prevedono una crescita organica del fatturato tra il 3,5% e il 4,5%. Il margine EBIT (ritorno sulle vendite) è stimato tra l’11,5% e il 12,5%, con un aumento dell’utile per azione privilegiata (EPS) previsto nella fascia compresa tra il 15% e il 25% a tassi costanti di cambio. La crescita organica è stata trainata positivamente da Europa, Nord America, America Latina e regione IMEA, mentre l’Asia-Pacific ha evidenziato un andamento organico ancora negativo, principalmente a causa delle sfide nel mercato cinese.

“In uno scenario competitivo che si conferma molto sfidante, siamo riusciti a crescere anche nel terzo trimestre ed entrambe le nostre divisioni hanno mostrato un andamento positivo. Sulla base di questi risultati, oggi possiamo rivedere al rialzo le previsioni per l’anno fiscale in corso. L’utile per azione privilegiata, in particolare, è ora stimato con un incremento compreso tra il 15 e il 25% a tassi costanti di cambio”, ha commentato Carsten Knobel, nella foto, CEO di Henkel. E ancora: “Abbiamo potenziato il portafoglio di Adhesive Technlogies con l’importante acquisizione di Critica Infrastructure, che conferma la nostra volontà di crescere anche attraverso fusioni e incorporazioni. Siamo in anticipo sui tempi previsti per l’integrazione di Consumer Brands, che rappresenta la più grande trasformazione che l’azienda abbia intrapreso negli ultimi decenni”.