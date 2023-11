ACEA firma codice per le imprese responsabili in favore della maternità

ACEA (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo) ha firmato oggi il Codice per le imprese responsabili in favore della maternità, promosso dal Ministero della Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e presentato oggi a Roma durante l’evento “La maternità (non) è un’impresa”. Il codice di autodisciplina prevede diversi ambiti di intervento: il favore per la continuità di carriera delle madri, le iniziative di prevenzione e cura dei bisogni di salute, l’adattamento dei tempi e modi di lavoro, il sostegno alle spese per la cura e l’educazione dei figli. Il Gruppo ACEA è da sempre impegnato nell’attuazione di politiche di welfare e nel rafforzamento delle iniziative a favore delle madri lavoratrici. Quest’iniziativa si inserisce in un percorso già intrapreso dall’Azienda con l’adozione della “Carta della Persona e della Partecipazione” siglata insieme alle organizzazioni sindacali. Con la Carta il Gruppo ha stabilito, infatti, tra le altre misure, l’introduzione di alcune misure migliorative delle previsioni di Legge e di Contratto in materia di formazione e di genitorialità, con un aumento del monte ore pro capite triennale destinato alla formazione del personale e delle indennità previste per il congedo parentale, nonché del numero dei giorni spettanti per il congedo di paternità e per la malattia del figlio.