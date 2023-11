Crescita dei ricavi e strategia di sostenibilità di Poste Italiane

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) ha riportato risultati finanziari positivi nei primi nove mesi del 2023, con un aumento del risultato operativo (EBIT) a €2,1 miliardi e un utile netto di €1,5 miliardi, evidenziando una gestione rigorosa dei costi. Inoltre, i ricavi sono cresciuti, in particolare nel settore dei pacchi, pagamenti e margini di interesse.

Nel terzo trimestre del 2023, i ricavi totali sono aumentati del 3,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo €2,8 miliardi, trainati dalla crescita dei volumi di pacchi, riposizionamento delle tariffe e miglior mix di prodotti nella corrispondenza. I servizi finanziari hanno visto un incremento del margine di interesse, mentre il settore assicurativo ha registrato un aumento del 7% nei ricavi nel terzo trimestre.

I servizi di pagamento e mobile hanno segnato una crescita del 44% nei primi nove mesi dell’anno, grazie alla leadership nell’e-commerce e alla crescita degli strumenti di pagamento e alla consolidazione di LIS.

La società ha annunciato un bonus una tantum di €1.000 per tutti i dipendenti, da erogare entro fine novembre.

Tuttavia, i costi totali sono aumentati del 10,5% nel terzo trimestre, inclusi i costi non legati al personale, con attenzione alla razionalizzazione dei costi in un contesto inflazionistico.

Il risultato operativo nel terzo trimestre è sceso del 18%, raggiungendo €539 milioni, principalmente a causa del bonus una tantum erogato ai dipendenti. L’utile netto nel terzo trimestre è stato di €382 milioni, in calo del 15,9% rispetto all’anno precedente.

La posizione finanziaria di Poste Italiane è solida, con un alto livello di capitale e una strategia di sostenibilità che ha ottenuto riconoscimenti positivi da diverse fonti. La società ha continuato a investire in attività finanziarie e ha registrato una raccolta netta positiva nei prodotti di risparmio e investimento. Inoltre, Poste Italiane si è impegnata in iniziative socialmente responsabili, come il progetto Polis per migliorare i servizi nei comuni più piccoli e l’impegno per la parità di genere sul luogo di lavoro. La società ha anche ottenuto riconoscimenti per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, incluso il piano di sostituzione della flotta con veicoli a basso impatto ambientale.